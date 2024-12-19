“عاجل: بدء تقديم سمات دخول الكويت عبر منصة “متى” اعتباراً من هذا التاريخ”

: أعلنت السلطات الكويتية عن فتح باب التقديم للحصول على سمات دخول البلاد عبر منصة “متى” الإلكترونية، ابتداءً من تاريخ محدد. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات دخول الوافدين والزوار إلى الكويت، بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة. في هذا المقال، سنستعرض كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية التقديم على السمات عبر منصة “متى” وأهم المعلومات التي يحتاجها الراغبون في زيارة الكويت.

كتب محمد سعد – يعد الطلب على فتح سمات دخول الكويت أكثر ما يتساءل عنه الراغبين في السفر إلى دولة الكويت سواء بغرض الحصول على تأشيرة عمل، أو الحصول على تأشيرة زيارة أو حتى لغرض العبور من خلالها، لذلك حددت وزارة الداخلية موعد فتح سمات الدخول إلى دولة الكويت عبر منصة متى، مع توضيح شروط الحصول على التأشيرة . جعصجو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

موعد فتح سمات الدخول إلى الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية فتح سمات الدخول إلى دولة الكويت بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، من خلال الحجز قبلها بموعد مسبق عبر منصة متى وفقا لعدد من الضوابط والشروط المحددة لذلك.

شروط سمات الدخول إلى دولة الكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية فتح سمات الدخول إلى الدولة، من خلال عدد من الضوابط، تتمثل في النقاط التالية:

سمات دخول زيارة عائلية

يتم منحها للأب والأم والزوجة وكذلك الأبناء، شرط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، ولا يقل راتب العائل عن 800 دينار بالنسبة لباقي أقارب العائل.

يلزم وجود تذاكر ذهاب وإياب على الخطوط الجوية الكويتية.

تقديم تعهد يفيد عدم المطالبة بتحويل هذه الزيارات إلى إقامة داخل البلاد.

تقديم تعهد يفيد مدة الزيارة.

يتم علاج الزائر داخل المستشفيات الخاصة فقط ولا يتم علاجه في المستشفيات الحكومية. إذا تم مخالفة مدة الإقامة، يتم متابعة المخالف عن طريق الإدارة العامة لشئون الإقامة سواء كان الكفيل أو الزائر، مع تطبيق الإجراءات القانونية لذلك. سمة دخول تجارية



يتم إصدارها بناء على طلب المؤسسات والشركات الكويتية، وذلك لحملة المؤهلات الجامعية والعليا والفنية وفقا لنشاط المؤسسة.

سمة دخول زيارة سياحية

تمنح للأشخاص من 53 دولة سواء عند دخولهم من منفذ الدخول المباشر، أو عن طريق التأشيرة الإلكترونية الصادرة عبر موقع وزارة الداخلية.

تمنح للمقيمين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي للأشخاص من المهن المحددة، وفقا لعدد من الشروط والضوابط، ويتم ذلك من خلال الفنادق والشركات التي تم ربطها مع الإدارة العامة لشئون الإقامة، ويتم منحها لمدة لا تزيد عن ٦ أشهر.

الإستعلام عن سمة دخول الكويت

يتم الاستعلام عن سكة دخول دولة الكويت من خلال عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية .

انقر على اختيار القائمة الرئيسية.

اختر منها الخدمات الإلكترونية.

قم بتحديد اختيار الإدارة العامة لشئون الإقامة.

اضغط على زر الإستعلام عن التأشيرة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم طلب التأشيرة.

قم بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك.

اضغط بعد ذلك على استعلام. الإستعلام عن حالة سمة دخول الكويت يمكنك الاستعلام عن حالة سمة الدخول إلى دولة الكويت إلكترونيا عبر تطبيق الخطوات التالية: قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية من هنا . قم بالنقر على زر حالة الاستعلام عن حالة التأشيرة. قم بكتابة رقم التأشيرة. قم بكتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك للتأكد من أن المستعلم ليس انسان الي. انقر على إرسال. انتظر عدة دقائق حتى تظهر لك نتيجة الاستعلام.

هل الكويت فتحت الالتحاق بعائل؟ تم فتح الالتحاق بعائل للزوجة داخل دولة الكويت، بداية من يوم الأحد 28 يناير 2024. متى يتم فتح تاشيرات الكويت؟ خلال الربع الأول من العام 2024. كم رسوم الالتحاق بعائل في الكويت؟ تبلغ حوالي 3.00 دينار كويتي للطفل، و10.00 دينار الكويتي للعاملين في القطاعات الحكومية، ومبلغ 100.00دينار للعاملين في القطاعات الأهلية.

فتح باب التقديم عبر منصة “متى” يشكل خطوة هامة نحو تحسين تجربة السفر إلى الكويت وتبسيط الإجراءات. يُنصح بتسجيل الدخول على المنصة في الوقت المحدد واتباع التعليمات للحصول على سمات الدخول بسهولة. تابعوا التحديثات عبر الموقع الرسمي للمنصة للحصول على كافة التفاصيل حول مواعيد التقديم والمتطلبات اللازمة.