“مانشستر يونايتد يحدد سعر رحيل ماركوس راشفورد إلى دوري روشن السعودي”

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد قد حدد السعر الذي يرغب في الحصول عليه من أجل السماح للنجم ماركوس راشفورد بالانتقال إلى دوري روشن السعودي. يعتبر راشفورد من أبرز اللاعبين في الفريق الإنجليزي، وتعتبر هذه الخطوة فرصة للاندية السعودية التي تسعى لتعزيز صفوفها بنجوم كبار. في هذا المقال، سنلقي نظرة على سعر الانتقال المتوقع وأبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب.

كتب محمد سعد – كشف نادي مانشستر يونايتد عن استعداده لبيع نجمه ماركوس راشفورد، حيث حددت الإدارة قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، ليظهر اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين بضم المهاجم الإنجليزي.

وأوضحت تقارير صحفية أن أندية سعودية بارزة مثل النصر والهلال والأهلي والاتحاد والقادسية تتابع مستقبل راشفورد مع نادي مانشستر، وتأمل في حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وحددت إدارة مانشستر يونايتد سعر يتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني للتفريط في خدمات اللاعب، ويعتبر راشفورد أحد أعلى اللاعبين أجر في الدوري الإنجليزي، حيث يتقاضى راتب أسبوعي ضخم.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تقديم عروض رسمية من الأندية السعودية، خاصة مع نهاية الموسم الحالي.

وكان راشفورد قد أعرب مؤخرًا عن استعداده لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية، مما زاد من فرص رحيله عن أولد ترافورد.

مع تحديد مانشستر يونايتد لسعر رحيل ماركوس راشفورد إلى دوري روشن، تزداد التكهنات حول مستقبله في الدوري السعودي. ستراقب الأندية السعودية عن كثب هذا التطور، حيث من الممكن أن يكون الانتقال خطوة جديدة في مسيرة راشفورد الكروية. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الصفقة المحتملة وأثرها على سوق الانتقالات.