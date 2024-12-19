“ارتفاع مستمر لليورو: سعر اليورو في السوق السوداء اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024”

كتب محمد سعد – تفي السعات الأخيرة تم رصد الكثير من الأسئلة التي تدور حول التعرف علي سعر اليورو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في السوق السوداء ، والتي يتم تبادل بها السلع والعملات بشكل غير قانوني ، والتداول بها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، وتختلف الأسعار بها عن أسعار البنوك الرسمية ، ويعتبر اليورو من اهم العملات التي تستخدم علي نحو واسع في أسواق التجارة العالمية.
سعر اليورو اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في السوق السوداء
لحظه بلحظة ، قد سجل اليورو الآن في السوق السوداء سعر للشراء يقدر بنحو 54.15 جنيه وسجل للبيع سعر يقدر بنحو 53.72 جنيه مصري.
سعر اليورو الآن في البنوك المصرية
- اليورو في البنك المركزي : الشراء سجل 53.476 جنيه ، والبيع 53.326 جنيه.
- اليورو في البنك الأهلي المصري : الشراء سجل 53.506 جنيه ، والبيع 53.254 جنيه.
- اليورو في بنك مصر بنك مصر : الشراء سجل 53.506 جنيه ، والبيع 53.279 جنيه.
- اليورو في بنك القاهرة : الشراء سجل 52.896 جنيه ، والبيع 52.578 جنيه.
- اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامي : الشراء سجل 52.937 جنيه ، والبيع 52.63 جنيه.
- اليورو في بنك الإسكندرية : الشراء سجل 52.91 جنيه ، وللبيع سجل 52.57 جنيه.
سعر 100 يورو فى السوق بالـجنيه المصري
- 1 يورو يعادل 54.15 جنيه مصري.
- 5 يورو يعادل 270.75 جنيه مصري.
- 10 يورو يعادل 541.5 جنيه مصري.
- 25 يورو يعادل 1,353.75 جنيه مصري.
- 50 يورو يعادل 2,707.5 جنيه مصري.
- 100 يورو يعادل 5,415 جنيه مصري.
- 150 يورو يعادل 8,122.5 جنيه مصري.
- 200 يورو يعادل 10,830 جنيه مصري.