“هبوط مفاجئ لعيار 21: سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024”

كتب محمد سعد – يشهد سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 تراجع ملحوظ في محلات الصاغة المصرية ، ويبحث عن الأسعار الكثير من المواطنين والمستثمرين حيث يعتبر الذهب من اهم المعادن التي لها قيمة عالية جداً ، ولا تستقر أسعار الذهب عن مستوي معين وتشهد تقلبات كثيرة نظراً لتأثر الذهب بالكثير من الأسعار الأخرى كالدولار الأمريكي ، ويستعمله الكثيرين في تجميد أموالهم لان قيمة الذهب لا تشهد انخفاض الا بقدر ضئيل لذلك هو عملية ربح مضمونة المكسب .
سعر الذهب اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
- وصل جرام الذهب عيار 18 اليوم الي سعر 3222.7 للبيع وللشراء سجل 3214.2 جنيه مصري.
- بينما سجل جرام الذهب عيار 21 سعر للبيع يقدر بنحو 3760 جنيه وللشراء 3750 جنيه مصري.
- وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بنحو 4297 جنيه للبيع ، و 4258.7 جنيه للشراء.
- كما سجل جنيه الذهب اليوم سعر 30560 جنيه مصري.
كم سعر سبائك الذهب اليوم من btc؟
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 1 جرام سجلت سعر 4770 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 2.5 جرام سجلت سعر 11610 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 5 جرام سجلت سعر 23230 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 10 جرام سجلت سعر 46445 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 20 جرام سجلت سعر 92755 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 50 جرام سجلت سعر 230280 جنيه.
- سبيكة الذهب من btc عيار 24 وزن 100 جرام سجلت سعر 463660 جنيه.