“دينار كويتي ينافس الدولار: سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 19 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية”

كتب محمد سعد – سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري ، يبحث الكثير من المواطنين عن سعر صرف الدينار الكويتي بكثرة حالياً ، وهو من ابرز العملات الموجودة في العالم ، ويعتبر مناشف قوي يقف بثبات امام الدولار الأمريكي ، وينقسم الدينار الي 1000 فلس ، ويتم التداول به داخل دولة الكويت في مختلف التجارات والخدمات المتنوعة .
سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري
- سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي سعر للشراء 165.667 جنيه وللبيع 165.125 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري سعر للشراء 165.357 جنيه وللبيع 164.233 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر سعر للشراء 165.357 جنيه وللبيع 164.659 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة سعر للشراء 165.39 جنيه وللبيع 164.691 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر للشراء 165.454 جنيه وللبيع 161.492 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية سعر للشراء 165.422 جنيه وللبيع 160.178 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري سعر للشراء 165.211 جنيه وللبيع 157.957 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في بنك أجريكول سعر للشراء 166.156 جنيه وللبيع 164.115 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي سعر للشراء 165.831 جنيه وللبيع 157.573 جنيه.
- سجل الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد سعر للشراء 165.26 جنيه وللبيع 153.939 جنيه.
100 دينار كويتي تعمل كم جنيه مصري؟
|دينار كويتى
|جنيه مصري
|1 دينار كويتى
|168.03 جنيه مصري
|5 دينار كويتى
|840.15 جنيه مصري
|10 دينار كويتى
|1,680.3 جنيه مصري
|25 دينار كويتى
|4,200.75 جنيه مصري
|50 دينار كويتى
|8,401.5 جنيه مصري
|100 دينار كويتى
|16,803 جنيه مصري
|150 دينار كويتى
|25,204.5 جنيه مصري
|200 دينار كويتى
|33,606 جنيه مصري
|250 دينار كويتى
|42,007.5 جنيه مصري
|300 دينار كويتى
|50,409 جنيه مصري
|500 دينار كويتى
|84,015 جنيه مصري
|700 دينار كويتى
|117,621 جنيه مصري
|1000 دينار كويتى
|168,030 جنيه مصري