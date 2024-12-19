تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 الجديد: استمتع بمحتوى الأطفال بجودة HD”

إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي لعام 2025، التي تعرض برامج مميزة للأطفال مثل “وين النونو”، فقد حان الوقت لتحديث جهاز الاستقبال الخاص بك. قناة طيور الجنة بيبي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي بجودة عالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات. في هذا المقال، نقدم لك التردد الجديد 2025 للقناة عبر الأقمار الصناعية للحصول على أفضل تجربة مشاهدة.

كتب محمد سعد – تردد قناة طيور الجنة بيبي هو الأكثر رواجاً الآن عبر محركات البحث ، وهي من اكثر القنوات أهمية بالنسبة للأطفال الصغار ، وهي مملوكة لخالد المقداد ، وتعرض القناة الأناشيد ذات الرسوم الكرتونية اللطيفة التي تعمل علي جذب انتباه الأطفال بشكل كبير ، وتساهم القناة في نشر البهجة ورسم البسمة علي وجوه الأطفال لان اغانيها تتميز بطابع كوميدي وترفيهي ، والقناة تتميز بتعزيز الجو الاسري أيضاً ، وسنوفر لكم كافة الترددات الخاصة بالقناة عبر هذا المقال. تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 جاء التردد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي علي النايل سات علي النحو التالي: تردد قناة طيور بيبي هو: 11258.

معدل الترميز التابع للقناة يكون :27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصوت والصورة : HD. تردد قناة طيور بيبي علي القمر الصناعي عرب سات تردد قناة طيور بيبي هو: 11310.

بينما معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ :3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة الصوت والصورة : HD. طريقة تنزيل تردد قناة طيور بيبي علي جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم قم بالضغط علي زر الإعدادات.

حدد منها قائمة الترددات واضغط علي زر إضافة قناة جديدة.

اختار القمر الصناعي ” الناسل سات او عرب سات”.

ادخل بيانات القناة ” التردد ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ والترميز”.

يجب بعد ذلك النقر علي زر البحث.

بعد الانتهاء اضغط علي ر الحفظ.

مع التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2025، يمكنك الآن متابعة برامج الأطفال المفضلة لديك مثل “وين النونو” بأعلى جودة HD. تأكد من ضبط التردد على جهاز الاستقبال للاستمتاع بمحتوى القناة. تابعونا للحصول على المزيد من التحديثات حول ترددات القنوات وأحدث العروض.