تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 الجديد: استمتع بمحتوى الأطفال بجودة HD”

كتب محمد سعد – تردد قناة طيور الجنة بيبي هو الأكثر رواجاً الآن عبر محركات البحث ، وهي من اكثر القنوات أهمية بالنسبة للأطفال الصغار ، وهي مملوكة لخالد المقداد ، وتعرض القناة الأناشيد ذات الرسوم الكرتونية اللطيفة التي تعمل علي جذب انتباه الأطفال بشكل كبير ، وتساهم القناة في نشر البهجة ورسم البسمة علي وجوه الأطفال لان اغانيها تتميز بطابع كوميدي وترفيهي ، والقناة تتميز بتعزيز الجو الاسري أيضاً ، وسنوفر لكم كافة الترددات الخاصة بالقناة عبر هذا المقال.
تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025
جاء التردد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي علي النايل سات علي النحو التالي:
- تردد قناة طيور بيبي هو: 11258.
- معدل الترميز التابع للقناة يكون :27500.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- جودة الصوت والصورة : HD.
تردد قناة طيور بيبي علي القمر الصناعي عرب سات
- تردد قناة طيور بيبي هو: 11310.
- بينما معدل الترميز يكون: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ :3/4.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- جودة الصوت والصورة : HD.
طريقة تنزيل تردد قناة طيور بيبي علي جهاز الاستقبال
- باستخدام جهاز التحكم قم بالضغط علي زر الإعدادات.
- حدد منها قائمة الترددات واضغط علي زر إضافة قناة جديدة.
- اختار القمر الصناعي ” الناسل سات او عرب سات”.
- ادخل بيانات القناة ” التردد ومعدل الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ والترميز”.
- يجب بعد ذلك النقر علي زر البحث.
- بعد الانتهاء اضغط علي ر الحفظ.