“سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024: الكتكوت البلدي بـ7 جنيه في الأسواق المحلية”

شهدت أسواق الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر الكتكوت البلدي حوالي 7 جنيهات. يعد هذا السعر من الموضوعات التي تهم مربي الدواجن في الأسواق المحلية، إذ يعتبر من العوامل المهمة في تحديد تكلفة التربية والتوزيع. في هذا المقال، نستعرض أحدث أسعار الكتكوت الأبيض في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في تحركات الأسعار.

كتب محمد سعد – تبحث الكثير من الأمهات وكذلك التجار عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في بورصة الدواجن المصرية ، وذلك لحرص ربات البيوت لتربية الكتاكيت بالمنزل لضمان عدم اصابتها بأي أمراض لان الدواجن تتأثر بشدة بالظروف المناخية والأحوال الجوية ، وتعتبر الدواجن ثروة غذائية لان تنتج البيض الذي يحتوي علي الكثير من البروتينات والفوائد التي يستفاد منها الجسم وتساعد علي تسريع عملية الشفاء للذين يعانون من الأمراض ، وسنقدم لكم خلال هذا المقال أسعار الكتاكيت عبر السطور القادمة. سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بمختلف أنواعها في الأسواق الأسعار التالية: سجل الكتكوت البلدي اليوم سعر يتراوح ما بين 6 الي 7 جنيه.

بينما سجل سعر الكتكوت الهجين سعر يبدأ من 11 الي 12 جنيه.

وسجل سعر كتكوت روزي بيور سعر يبدأ من 15 الي 16 جنيه.

ويبلغ سعر الكتكوت جيل ثاني سعر يتراوح ما بين 15 الي 14 جنيه.

وسجل الكتكوت ساسو بيور سعر يبدأ من 17 الي 18 جنيه

. وسجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يبدأ من 26 الي 26.5 جنيه.

وسجل سعر كتكوت ساسو بيور سعر يتراوح ما بين 18 الي 19 جنيه. سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 سجلت كرونة البيض الأحمر اليوم سعر يقدر بنحو 155 جنيه مصري.

سجلت كرونة البيض الأبيض اليوم سعر يقدر بنحو 155 جنيه مصري.

سجلت كرونة البيض البلدي اليوم سعر يقدر بنحو 150 جنيه مصري.

مع استمرار تقلبات الأسعار في الأسواق، يترقب مربي الدواجن التغيرات التي قد تحدث في الأسعار خلال الفترة المقبلة. ننصح بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أفضل العروض في أسواق الكتكوت. تابعونا لمزيد من المعلومات حول أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المحلية.