“سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024: الكتكوت البلدي بـ7 جنيه في الأسواق المحلية”

كتب محمد سعد – تبحث الكثير من الأمهات وكذلك التجار عن سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في بورصة الدواجن المصرية ، وذلك لحرص ربات البيوت لتربية الكتاكيت بالمنزل لضمان عدم اصابتها بأي أمراض لان الدواجن تتأثر بشدة بالظروف المناخية والأحوال الجوية ، وتعتبر الدواجن ثروة غذائية لان تنتج البيض الذي يحتوي علي الكثير من البروتينات والفوائد التي يستفاد منها الجسم وتساعد علي تسريع عملية الشفاء للذين يعانون من الأمراض ، وسنقدم لكم خلال هذا المقال أسعار الكتاكيت عبر السطور القادمة.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بمختلف أنواعها في الأسواق الأسعار التالية:
- سجل الكتكوت البلدي اليوم سعر يتراوح ما بين 6 الي 7 جنيه.
- بينما سجل سعر الكتكوت الهجين سعر يبدأ من 11 الي 12 جنيه.
- وسجل سعر كتكوت روزي بيور سعر يبدأ من 15 الي 16 جنيه.
- ويبلغ سعر الكتكوت جيل ثاني سعر يتراوح ما بين 15 الي 14 جنيه.
- وسجل الكتكوت ساسو بيور سعر يبدأ من 17 الي 18 جنيه
- . وسجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يبدأ من 26 الي 26.5 جنيه.
- وسجل سعر كتكوت ساسو بيور سعر يتراوح ما بين 18 الي 19 جنيه.
سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024
- سجلت كرونة البيض الأحمر اليوم سعر يقدر بنحو 155 جنيه مصري.
- سجلت كرونة البيض الأبيض اليوم سعر يقدر بنحو 155 جنيه مصري.
- سجلت كرونة البيض البلدي اليوم سعر يقدر بنحو 150 جنيه مصري.