“وزارة المالية المصرية تكشف عن حقيقة زيادة الأجور والمرتبات لشهر يناير 2025”

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات

قامت وزارة المالية المصرية بنفي كافة الأخبار المتداولة حول زيادة المرتبات في شهر يناير القادم 2025 ، ومن المقرر ان يتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة في شهر يوليو القادم حسب القانون الذي ينص علي حتمية رفع الأجور كل عام ، حيث تحرص الدولة لتحسين الدخل المادي لجميع العاملين في الدولة سواء بالوظائف الحكومة او الوظائف الخاصة.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر يناير القادم ، ومن المقرر ان يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري بداية من يوم 24 علي ان يتم صرف المتأخرات أيام 7 و 8 و 9 و 10 من نفس الشهر ، ويمكن صرفها من فروع البنوك المختلفة ومنافذ فوري المنتشرة بكل مكان ومن مكاتب البريد المصري ، وعلي صعيد متصل فإن قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر حاليا يقف عند مبلغ سته الاف جنيه مصر ومن المقرر زيادته خلال العام القادم.