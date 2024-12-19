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: “تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في المصانع المصرية”

: “تراجع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في المصانع المصرية”
الجمهورية اونلاين سعر الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم gomhuriaonline
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المصرية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، مما أثر على حركة السوق المحلي بشكل كبير. هذا التراجع في الأسعار يعتبر محط اهتمام العديد من المقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري. في هذا المقال، نستعرض أحدث الأسعار وتأثيرات هذا الانخفاض على السوق المصري.

كتب محمد سعد -تداولت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية العديد من التساؤلات التي تدور حول سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 خصوصاً بعد فتح الحكومة المصرية لباب المصالحات لجميع المواطنين ليبدأ في البناء بعدما تم حظر البناء لسنوات عديدة ، ويعتبر حديد عز من افضل أنواع الحديد الموجودة في مصر ويتميز بدرجة صلابة عالية ، ويعتبر الحديد والاسمنت من اهم مواد البناء التي يتم الاعتماد عليها أساسياً في انشاء العواميد .

سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

يبحث حول سعر الحديد اليوم الكثير من المواطنين الراغبين في البناء ، وتشهد الأسعار تراجع بشكل ملحوظ جداً وجاء علي النحو التالي:

  • سجل اليوم طن حديد عز سعر يقدر بحوالي 39618 جنيه.
  • سجل اليوم طن الحديد الاستثماري سعر يقدر بحوالي 37832 جنيه.
  • سجل اليوم طن حديد السويس سعر يقدر بحوالي 36000 جنيه.
  • سجل اليوم طن سعر بشاي سعر يقدر بحوالي 35500 جنيه.
  • سجل اليوم طن حديد ستيل سعر يقدر بحوالي 35000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

  • سجل اسمنت النصر اليوم سعر 2,780 جنيه مصري.
  • بينما سجل اسمنت الفهد سعر 2,780 جنيه مصري.
  • سجل اسمنت السهم اليوم سعر 2,780 جنيه مصري.
  • وسجل اسمنت حلوان اليوم سعر بنحو 2.855 جنيه مصري.
  • وسجل اسمنت المعلم سعر 2,785.00 جنيه مصري.
  • سجل اسمنت المخصوص سعر 2.844 جنيه.

بعد انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، يتوقع أن يساهم هذا التغير في تحفيز قطاع البناء والتشييد في مصر، خاصة في ظل الطلب المرتفع على مواد البناء. تابعونا للحصول على مزيد من المعلومات حول أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية.

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