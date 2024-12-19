“مسلسلات رمضان 2025: موسم حافل بالمنافسة الشرسة والأعمال الدرامية المتنوعة”

خريطة مسلسلات رمضان 2025
رائح الان عبر محركات البحث تساؤلات كثيرة تدور حول التعرف علي المسلسلات التي من المقرر ان يتم عرضها خلال شهر رمضان القادم ، وخلال العام الماضي شهدت بعض المسلسلات نجاح كبير وحصدت الكثير من الجوائز مما قرر فريق العمل عمل أجزاء اخري كمسلسل العتاولة واشغال شاقة ومسلسل المداح ، وضمت قائمة رمضان القادم كلاً من الأعمال التالية:
- مسلسل دهب للنجمة هيفاء وهبي.
- ومسلسل الكاتب بطولة اكرم حسني.
- ومسلسل خانة فاضية للممثلة صابرين.
- ومسلسل فهد البطل بطولة احمد العوضي.
- ومسلسل حكيم باشا بطولة مصطفي شعبان .
- ومسلسل المداح الجزء الخامس بطولة حمادة هلال.
- ومسلسل العتاولة 2 بطولة احمد السقا وطارق لطفي.
- ومسلسل الكينج بطولة محمد رمضان.
- ومسلسل اشغال شاقه الجزء الثاني بطولة هشام ماجد وأسماء جلال.
- ومسلسل اش اش بطولة مي عمر.
- ومسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.
- مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد.
- ومسلسل عين شمس بطولة احمد مكي.
- مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز.
- والجزء الثالث من مسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني.
- ومسلسل ضل حيطة بطولة ياسمين صبري.
- مسلسل عايشه الدور بطولة دنيا سمير غانم.
برامج رمضان 2025
يُعد اشهر البرامج التي يتم عرضها في شهر رمضان هي برامج مقالب الفنان ” رامز جلال” والذي يكشف عنه قبل بداية شهر رمضان بأيام قليلة ، كما يشارك الكثير من الإعلاميين في رمضان بعرض الكثير ممن البرامج المميزة ولكن الي الان لم يتم إعلانها بشكل رسمي.