“محرر القدس: موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية مجانًا بجودة عالية”

مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية

في الساعات القليلة الماضية تم تداول الكثير من الأسئلة حول موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني ، وهو من اكثر المسلسلات الناجحة في تركيا الان كمما حقق نجاح كبير بالوطن العربي كذلك ، وذلك لان أجواء المسلسل له طابع حماسي خاص ، ويحظى صلاح الدين الايوبي بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حيث استطاع تحرير القدس من قبضة الصليبين ورفع راية الإسلام عالياً وله العديد من الإنجازات التي يخلدها التاريخ ، ويشارك في هذا العمل المميز الكثير من الممثلين البارزين وهم ” محمد علي نور وديلين دوغار ” ، ويتم عرض المسلسل بتركيا علي شاشة تي ار تي كل يوم اثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءاً.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي علي شاشه الفجر كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءاً ، واليكم الترددات عبر كافة الأقمار الصناعية.

النايل سات:

التردد: 12645.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عرب سات: