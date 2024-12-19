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“محرر القدس: موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية مجانًا بجودة عالية”

“محرر القدس: موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية مجانًا بجودة عالية”
"محرر القدس: موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية مجانًا بجودة عالية"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

: يترقب عشاق الدراما التاريخية عرض مسلسل “صلاح الدين الأيوبي” على قناة الفجر الجزائرية، التي ستعرضه مجانًا وبجودة عالية. يروي المسلسل قصة القائد الإسلامي الشهير صلاح الدين الأيوبي وفتوحاته البطولية، مما يثير اهتمام جمهور واسع من المشاهدين. في هذا المقال، نعرض لكم موعد عرض المسلسل وتفاصيل إضافية حول القناة وجودة البث.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من متابعي الدراما التاريخية عن مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية ، وهي واحد من اهم المسلسلات التي يتم عرضها حالياً ، وتتميز المسلسلات التاريخية بجذبها الكثير من المشاهدات وتتناسب مع جميع الفئات العمرية ، وينقل مسلسل صلاح الدين الأحداث والحروب التي خاضها لتأسيس الدولة الأيوبيه في اطار درامي اجتماعي حماسي يجذب المتابعين ، وسنوفر لكم جميع التفاصيل الخاصة بالمسلسل .

مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية

في الساعات القليلة الماضية تم تداول الكثير من الأسئلة حول موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني ، وهو من اكثر المسلسلات الناجحة في تركيا الان كمما حقق نجاح كبير بالوطن العربي كذلك ، وذلك لان أجواء المسلسل له طابع حماسي خاص ، ويحظى صلاح الدين الايوبي بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حيث استطاع تحرير القدس من قبضة الصليبين ورفع راية الإسلام عالياً وله العديد من الإنجازات التي يخلدها التاريخ ، ويشارك في هذا العمل المميز الكثير من الممثلين البارزين وهم ” محمد علي نور وديلين دوغار ” ، ويتم عرض المسلسل بتركيا علي شاشة تي ار تي كل يوم اثنين من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءاً.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسل

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي علي شاشه الفجر كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءاً ، واليكم الترددات عبر كافة الأقمار الصناعية.

النايل سات:

  • التردد: 12645.
  • استقطاب أفقي.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عرب سات:

  • 11034.
  • استقطاب أفقي (H).
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مع اقتراب موعد عرض مسلسل “صلاح الدين الأيوبي”، من المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا في أوساط محبي التاريخ والدراما. تابعونا للحصول على المزيد من المعلومات حول مواعيد البث وكيفية مشاهدة المسلسل بجودة عالية على قناة الفجر الجزائرية.

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