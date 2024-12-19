“وداعًا للكحة: وصفات طبيعية من مطبخك لعلاج سريع وفعّال”

الكحة هي مشكلة صحية شائعة قد تصاحب نزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن تكون مزعجة للغاية. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها بسهولة من مكونات متوفرة في مطبخك. في هذا المقال، نقدم لك مجموعة من العلاجات الفعّالة والسريعة للتخلص من الكحة باستخدام المكونات الطبيعية.

كتب محمد سعد – تنتج الكحة عن المعاناة من أمراض تستهدف الجهاز التنفسى مثل نزلات البرد والانفلونزا وغيرها من الحالات المرضية المختلفة ويعتمد أفضل علاج له على معرفة السبب الكامن وراء المعاناة منه السعال أو الكحة هو طرد مفاجئ للهواء عبر الحنجرة يساعد على تنظيف الممرات التنفسية يتكون السعال من ثلاث مراحل الاستنشاق والزفير والاطلاق العنيف للهواء من الرئتين نستعرض فى السطور التالية البدائل الطبيعية لأدوية الكحة.

واصفة القرنفل (المسمار) مع ورق الجوافة

فوائد القرنفل تخفيف حدة السعال الشديد أو المزمن خفض فرص تعرض الرئتين للعدوى ومقاومة سرطان الرئة وتقوية جهاز المناعة عموما

وضع من ثلاث الى أربع حبات قرنفل

ملعقة ورق جوافة

يوضع القرنفل مع ورق الجوافة على النار حتى الغليان ويصفى ويشرب بدون سكر ممكن أن يحلى بملعقة عسل يكرر ثلاث مرات يوميا

القرنفل من النعناع

يساعد النعناع على تخفيف الكحة وطرد البلغم يمتلك النعناع خصائص مضادة للألتهابات ويساعد كذلك على محاربة البكتيريا وتخفيف كافة التهابات الجهاز التنفسى

ثلاث حبات من القرنفل

ملعة نعناع ناشف (مجفف) أو اخضر فريش

يتم غلى النعناع من القرنفل ويحلى بملعقة عسل أو بدون ويقدم ساخنا يكرر ثلاث مرات يوميا

الزعتر مع أوراق اللبلاب

للزعتر أستخدامات طبية وهو علاج شائع للسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ومشاكل الجهاز الهضمى

وضع ملعقة كبيرة لبلاب

ملعقة كبيرة زعتر

يتم وضع الزعتر مع اللبلاب فى ماء ساخن لمدة عشر دقائق ويشرب ويكرار ثلاث مرات يوميا

الزنجبيل والعسل

قد يخفف الزنجبيل حدة السعال الجاف أو الربو حيث أن بعض المركبات المضادة للألتهابات فى الزنجبيل يمكن أن ترخى من الاغشية فى الشعب الهوائية

نصف ملعقة زنجبيل

كوب ماء ملغى

يوضع الزنجبيل على الماء المغلى لمدة خمس دقائق ثم يحلى بالعسل ويمكن أضافة عصير نصف ليمونة

الغرغرة بالماء المالح

يمكن الغرغرة بالماء المالح فى قتل البكتيريا وتليين المخاط فى الحلق ويساعد تفريغ المخاط فى الحلق على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع

نصف ملقة ملح

نصف كوب ماء دافئ

يتم وضع الملح على نصف كوب الماء ويتم الغرغرة ثلاث مرات يوميا

وبذلك نكون قد قدمنا أكثر من واصفة طبيعية لعلاج السعال من المنزل