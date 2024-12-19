“رسمياً: زيادة المعاشات في يناير 2025.. تعرف على الفئات المستحقة للزيادة الجديدة”

في خبر سار لأصحاب المعاشات، تم الإعلان رسمياً عن زيادة جديدة في المعاشات اعتباراً من شهر يناير 2025. تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الحكومة لدعم الفئات المستحقة وتحسين مستوى معيشتهم. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه الزيادة والفئات التي تشملها.

كتب محمد سعد – زيادة المعاشات شهر يناير 2025، أعلنت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أنها قد انتهت من إجراءات زيادة المعاشات وبسبب زيادة عمليات البحث حول ميعاد صرف المعاشات للمستحقين في شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة في الأيام القادمة وتحديدا مع بداية الشهر الجديد، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادرة برقم 148 لسنه 2019، حيث تصرف المعاشات المحولة على البنوك والبريد في الأيام الأولي من كل شهر نقدم إليكم في هذا المقال تفاصيل عن زيادة المعاشات . زيادة المعاشات شهر يناير 2025 شرعت الهيئة القومية للتامين الاجتماعي في اتخاذ الإجراءات الخاصة: سوف يتم زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلاً من 10080.

بدء رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025 ليكون 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه،

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمين ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه،

رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمين ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600، وذلك اعتبارًا من 1 مايو 2025. الفئات المستحقة من قرار المعاشات الجديد سنقدم لكم الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى الصرف المعاشات: المستفيد من قرار المعاشات الجديد صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، بعد الزيادة تصبح 1500 جني

المستفيد من قرار المعاشات الجديد الموظف الذي تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، يصبح معاشه 1500 جنيه.

سوف يتم زيادة من يتقاضى 10080 جنيها إلى 11 ألفا و600 جنيه.

المستفيد من قرار المعاشات الجديد الموظفين الذي تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، تصبح 11 ألفا و600 جنيه.

المستفيد من قرار المعاشات الجديد من يتقاضى معاش أقل من 2300 جنيه، يتم رفع حد الاشتراك التأمينية إلى 2300 جنيه.

المستفيد من قرار المعاشات الجديد من يتقاضى مبلغ 12 ألفا و600 جنيه لأجر الاشتراك التأمينية الحالي، يتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

زيادة المعاشات في يناير 2025 تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الدعم المالي للفئات المستحقة. إذا كنت من المستفيدين، تأكد من مراجعة التفاصيل لمعرفة مقدار الزيا