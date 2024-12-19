“انطلاقاً من 18 يناير: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 لمحافظتي الشرقية والقليوبية”

أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظتي الشرقية والقليوبية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025. تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير وتستمر لبضعة أيام. في هذا المقال، نقدم لكم المواعيد التفصيلية للامتحانات، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور في التخطيط الجيد والاستعداد الأمثل لهذه الفترة الهامة.
كتب محمد سعد – تزامنا مع اقتراب موسم امتحانات نصف العام الدراسي الاول ازدادت معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان قامت بعض المحافظات بالإعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يبدا جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2025 في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من يوم 18 يناير المقبل ويستمر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2025 بجميع المحافظات حتي يوم 23 يناير 2025 ويقدم موقع السعودية نيوز كافة التفاصيل عن امتحانات الفصل الدراسي الاول.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 في الشرقية
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي 2025 حيث تبدا الامتحانات بداية من يوم الخميس الموافق 16 يناير و جاءت مواعيد الامتحانات كالتالي:
يوم الخميس الموافق 16 يناير: يعقد امتحان الجبر والإحصاء.
يوم السبت الموافق 18 يناير: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.
يوم الاثنين الموافق 20 يناير: يعقد امتحان اللغة الأجنبية.
يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير: يعقد امتحان الهندسة.
يوم الأربعاء الموافق 22 يناير: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.
يوم الخميس الموافق 23 يناير: يعقد امتحان العلوم.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القليوبية
يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء+ التربية الرياضية نظري.
يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة+ الدراسات الاجتماعية.
يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية+ التربية الدينية.
يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم+ التربية الفنية.
يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء+ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
يُعد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 خطوة مهمة في تنظيم العام الدراسي، ويمنح الطلاب فرصة للاستعداد بشكل أفضل. نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في الامتحانات. تابعونا لمزيد من التفاصيل حول جداول الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.