“انطلاقاً من 18 يناير: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 لمحافظتي الشرقية والقليوبية”

أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظتي الشرقية والقليوبية عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025. تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير وتستمر لبضعة أيام. في هذا المقال، نقدم لكم المواعيد التفصيلية للامتحانات، بما يساعد الطلاب وأولياء الأمور في التخطيط الجيد والاستعداد الأمثل لهذه الفترة الهامة.

كتب محمد سعد – تزامنا مع اقتراب موسم امتحانات نصف العام الدراسي الاول ازدادت معدلات البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر محركات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد ان قامت بعض المحافظات بالإعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان يبدا جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2025 في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من يوم 18 يناير المقبل ويستمر جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2025 بجميع المحافظات حتي يوم 23 يناير 2025 ويقدم موقع السعودية نيوز كافة التفاصيل عن امتحانات الفصل الدراسي الاول.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 في الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي 2025 حيث تبدا الامتحانات بداية من يوم الخميس الموافق 16 يناير و جاءت مواعيد الامتحانات كالتالي: