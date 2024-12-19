“السعودية تُعلن فتح أبوابها للمغتربين مع تخفيف القيود: تفاصيل القرارات الجديدة”

أعلنت المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن قرارها بفتح أبوابها للمغتربين من مختلف أنحاء العالم دون فرض قيود معقدة أو شروط صارمة. يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتعزيز الانفتاح الدولي ودعم الاقتصاد الوطني، مع تسهيل إجراءات الإقامة والعمل والاستثمار للأجانب. تُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جذب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية.

كتب محمد سعد – في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز جاذبية المملكة العربية السعودية كوجهة مفضلة للعمالة الوافدة، أعلن مؤخرًا عن إلغاء نظام الكفالة وإزالة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية قليها بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء نظام الكفالة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارًا تاريخيًا يقضي بإلغاء نظام الكفالة وإلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في المملكة ويتيح هذا القرار للعمال الوافدين حرية التنقل بين الوظائف والمهن دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق، مما يعزز استقلاليتهم ويمنحهم مزيدًا من الحرية في سوق العمل.

بالإضافة إلى ذلك يساهم إلغاء الرسوم في تخفيف العبء المالي عن العمالة الوافدة، مما يعزز قدرتهم على المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني ويتوقع أن يسهم هذا التغيير في جذب المزيد من الكفاءات والمهارات المتنوعة إلى المملكة، مما يساهم في تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

يشكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة نحو تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. مع تخفيف القيود وتسريع الإجراءات، يُتوقع أن تشهد السعودية زيادة ملحوظة في أعداد المغتربين والمستثمرين الأجانب خلال السنوات المقبلة. تابعوا التحديثات لمعرفة المزيد عن الشروط والتفاصيل المتعلقة بالقرار الجديد.