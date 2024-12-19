“بأمر ملكي: صرف 500 ريال إضافية مع راتب الضمان الاجتماعي بعد أسبوعين”

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بصرف مبلغ إضافي قدره 500 ريال سعودي مع راتب الضمان الاجتماعي الشهري. سيتم تنفيذ هذا القرار بعد أسبوعين من تاريخ الإعلان، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتعزيز الدعم المالي للأسر المستحقة.

كتب محمد سعد – تداولت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة أخبارًا تفيد بزيادة 500 ريال سعودي في رواتب مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بدءًا من الدفعة القادمة في يناير 2025 وقد أثار هذا الخبر العديد من التساؤلات بين المستفيدين حول مدى صحة هذه المعلومات وحقيقة الإعلان الرسمي عن هذه الزيادة ظلشثع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صرف 500 ريال بعد اسبوعين

في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الأخبار والشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن إمكانية تطبيق زيادة في رواتب الضمان الاجتماعي المطور في بداية العام 2025، تثار حالة من الجدل بين المستفيدين حيث أشارت بعض الأنباء إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد صرف زيادة قدرها 500 ريال سعودي مع راتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2025 وهذا الخبر لاقى تفاعلًا واسعًا بين المواطنين الذين يتساءلون عن مدى صحة هذه الزيادة.

وعلى الرغم من أن الأخبار انتشرت بسرعة بين المستخدمين، إلا أن وزارة الموارد البشرية لم تُصدر أي بيان رسمي يفيد بوجود زيادة في المعاشات حتى الآن كما أكدت الوزارة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي غير موثوق به، ودعت المستفيدين إلى عدم تصديق هذه الشائعات.

كما شددت الوزارة على ضرورة متابعة الأخبار والمستجدات فقط من خلال قنواتها الرسمية، مثل موقعها الإلكتروني أو حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مثل “إكس” (سابقًا تويتر)، حيث يتم الإعلان عن أي تغييرات أو قرارات جديدة بشكل رسمي.

أما بخصوص موعد صرف الدفعة التالية من الضمان الاجتماعي المطور، فقد أكدت الوزارة أنه سيتم صرفها في الموعد المحدد، وهو يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، والذي يوافق أيضًا 1 رجب 1446 هجريًا.

ويعد هذا التاريخ ثابتًا لصرف الدعم شهريًا، إلا في حال تزامنه مع إجازة رسمية في المملكة أو إجازة للبنوك، حيث يتم تعديل موعد الصرف في تلك الحالة.

يُعتبر هذا الدعم الإضافي خطوة هامة لدعم الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، مما يعزز من استقرارهم المالي وتحسين ظروفهم المعيشية. يُنصح المستفيدون بمتابعة حساباتهم البنكية في الموعد المحدد لضمان استلام المبلغ. تابعوا الأخبار للحصول على أي تحديثات مستقبلية بشأن برامج الدعم الاجتماعي في المملكة.