“تنبيه عاجل: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب مناطق مختلفة في الإمارات”

أصدرت الجهات المختصة في الإمارات تنبيهات هامة بشأن توقعات جوية غير مستقرة خلال الأيام المقبلة. يُتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق في الدولة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وانخفاض الرؤية الأفقية. يأتي هذا التحذير لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مع توصيات بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة والطرق المكشوفة.

كتب محمد سعد – تشهد المنطقة أجواءً متقلبة على مدار الأسبوع مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، ورياح نشطة أحياناً تؤدي إلى إثارة الغبار، إضافة إلى احتمالات تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والمركز الوطني للأرصاد يقدم تقريره اليومي حول حالة الطقس للأيام القادمة، مع تحذيرات خاصة للمناطق الساحلية والجزر قظهدث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الحالة الجوية

اليوم الاثنين: تشير التوقعات إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم ومغبر في بعض الأحيان، مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الشرقية والشمالية والجزر، مما قد يؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة كما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف في المناطق الداخلية والرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، محملة بالغبار، بينما سيكون البحر مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً يتحول إلى متوسط ثم خفيف الموج في بحر عمان.

غداً الثلاثاء: يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على المناطق الغربية والجزر ويستمر الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف في المناطق الداخلية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء: تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً بوجه عام مع استمرار الرطوبة العالية ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الخميس: يتوقع المركز أن تكون الأجواء صافية إلى غائمة جزئياً، مع رطوبة مرتفعة ليلاً وصباح الجمعة في المناطق الداخلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً بسرعات تصل إلى 40 كم/س والبحر يظل مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

في ظل هذه الظروف الجوية، تنصح السلطات الجميع بمتابعة التحديثات من الجهات الرسمية والالتزام بتعليمات السلامة لتجنب المخاطر المحتملة. احرصوا على الحد من التنقل غير الضروري أثناء ذروة التقلبات الجوية لضمان سلامتكم وسلامة أحبائكم. تابعوا نشرات الطقس اليومية لمعرفة آخر المستجدات.