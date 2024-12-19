“تخفيض 39% على سامسونج S24 ألترا من نون السعودية: اغتنم العرض الآن!”

إذا كنت تبحث عن أفضل عروض الهواتف الذكية، فقد جاءتك الفرصة المثالية! يقدم متجر نون السعودية خصمًا هائلًا بنسبة 39% على جوال سامسونج S24 ألترا، أحد أبرز الهواتف الذكية بمواصفات متقدمة وأداء استثنائي. لا تفوّت هذه الفرصة للحصول على هاتف أحلامك بسعر أقل من المعتاد.

كتب محمد سعد – إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق فإن هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا هو الخيار المثالي لك والآن يمكنك الحصول عليه بخصم 39% عبر منصة نون السعودية، مما يتيح لك فرصة الاستفادة من أحدث التقنيات بأفضل الأسعار رملخم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا

شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة، توفر تجربة مشاهدة استثنائية بدقة عالية.

معالج Exynos 2400، يضمن أداءً سلسًا وسرعة في تنفيذ المهام.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، لتخزين جميع ملفاتك وتطبيقاتك المفضلة.

نظام كاميرا رباعي بدقة 200 ميجابكسل، يتيح لك التقاط صور وفيديوهات عالية الجودة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

العرض الحالي على نون السعودية

تقدم نون السعودية عرضًا خاصًا على هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا بخصم 39%، حيث كان سعره الأصلي 5,399 ريال سعودي، وأصبح الآن متاحًا بسعر 3,259 ريال سعودي.