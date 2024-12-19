“ارتفاع أسعار النفط: كم بلغ سعر نفط عمان اليوم؟”

يواصل النفط تسجيل مكاسب جديدة في الأسواق العالمية، مدعومًا بعوامل متعددة مثل زيادة الطلب وتراجع الإمدادات. في هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن سعر نفط عمان، الذي يُعتبر من المؤشرات الهامة للأسواق الإقليمية. في هذا التقرير، نستعرض السعر الحالي لنفط عمان وآخر مستجدات الأسواق.

كتب محمد سعد – في خطوة تبرز التقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية، شهدت أسعار نفط عمان ارتفاعًا طفيفًا في العقود الآجلة، وفقًا للبيانات الصادرة عن بورصة الخليج للسلع تعكس هذه التغيرات في الأسعار ديناميكيات السوق وتأثيرات العوامل الاقتصادية والبيئية التي تؤثر في أسعار النفط ونستعرض في هذا المقال أحدث التحليلات حول حركة سعر نفط عمان، بالإضافة إلى تأثيراتها على الأسواق العالمية ببذدب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

النفط يواصل الارتفاع

أكدت بورصة الخليج للسلع، المعروفة سابقًا باسم “بورصة دبي للطاقة”، أن سعر نفط عمان لشهر فبراير/شباط 2024 شهد زيادة طفيفة بلغت 3 سنتات للبرميل ووفقًا للبيانات بلغ سعر البرميل الواحد 73.57 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 73.54 دولارًا في اليوم السابق.

وبالنسبة للمتوسطات الشهرية سجلت العقود الآجلة لنفط عمان لشهر يناير 2024 سعرًا متوسطًا قدره 72.46 دولارًا للبرميل، بينما كان المتوسط لشهر ديسمبر 2023 قد بلغ 74.82 دولارًا للبرميل.

على الصعيد العالمي أظهرت الأسواق ارتفاعًا طفيفًا في أسعار خام النفط، حيث ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 0.73% ليصل إلى 70.59 دولارًا للبرميل كما شهد خام برنت أيضًا زيادة بنسبة 0.68% ليصل إلى 73.69 دولارًا للبرميل.

تأتي هذه الارتفاعات في إطار سلسلة من التغيرات المستمرة التي تشهدها أسواق النفط، حيث يتأثر السوق بعدد من العوامل العالمية والمحلية، مثل الطلب على الطاقة، الأحداث الجيوسياسية، والقرارات الاقتصادية الكبرى في الدول المنتجة.

مع استمرار الارتفاع في أسعار النفط، يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على مختلف القطاعات الاقتصادية. يُنصح بمتابعة تطورات السوق بشكل يومي لمعرفة انعكاسات الأسعار على القطاعات المحلية والإقليمية. تابعونا لتحديثات يومية حول أسعار نفط عمان وباقي المؤشرات النفطية العالمية.