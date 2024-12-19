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“جربي الدلكة بالنشا لتقشير وتبييض البشرة في دقائق بسهولة تامة”

“جربي الدلكة بالنشا لتقشير وتبييض البشرة في دقائق بسهولة تامة”
"جربي الدلكة بالنشا لتقشير وتبييض البشرة في دقائق بسهولة تامة"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

تبحث العديد من السيدات عن طرق فعّالة وطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة بسهولة. تُعد الدلكة بالنشا واحدة من أفضل الحلول التي تجمع بين تقشير الجسم وتبييض البشرة في دقائق قليلة وبدون أي مجهود. بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، يمكنكِ تحقيق نتائج مذهلة لبشرتك.

كتب محمد سعد – تعتبر الدلكة بالنشا واحدة من أكثر الطرق الطبيعية الفعّالة التي تعزز جمال البشرة وتساعد على تفتيحها وتنعيمها تستخدم الدلكة منذ القدم كوسيلة للعناية بالجسم، وهي ليست مجرد وصفة للتجميل، بل أيضا طريقة تقليدية تجمع بين تقنيات التقشير والترطيب، في هذا المقال سنتناول بالتفصيل كيفية تحضير دلكة بالنشا في المنزل، إذا تبقى لديك كمية من الدلكة، يمكنك تخزينها في الثلاجة لمدة يومين ولكن يفضل تحضيرها طازجة في كل مرة، تعد هذه الوصفة طريقة مثالية للعناية بالبشرة قبل المناسبات الخاصة، حيث تمنحك توهج طبيعي ونعومة فائقة مع فوائدها المتعددة للبشرة والجسم، وأهم النصائح للحصول على أفضل النتائج.

مكونات دلكة النشا

الدلكة بالنشا ليست مجرد علاج تجميلي، بل هي تجربة استرخاء وعناية شاملة تعزز جمالك الطبيعي من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة بطرق طبيعية وآمنة تمامًا، استمتعي بوقتك في تحضيرها واستخدامها، ودعي نتائجها المذهلة تحدث الفرق في إطلالتك اليومية لتحضير دلكة النشا تحتاجين إلى:

  • 3 ملاعق كبيرة من النشا.
  • ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.
  • ملعقة كبيرة من عصير الليمون (للبشرة الدهنية، ويمكن استبداله بماء الورد للبشرة الحساسة).
  • ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل أو الزبادي.
  • ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
  • ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.
  • ماء دافئ حسب الحاجة.

طريقة تحضير دلكة البشرة

يحتوي النشا على خصائص طبيعية تعمل على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراق، كما تساعد الدلكة على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، مما يجعلها ناعمة ونضرة، تحتوي المكونات المستخدمة في الدلكة مثل الزيوت والعسل على خصائص مرطبة مما يحافظ على نعومة البشرة، النشا يعمل على شد الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، عملية تدليك الجسم أثناء استخدام الدلكة تحفز الدورة الدموية مما يعزز نضارة البشرة وحيويتها، لذا سنتعرف على خطوات تحضيرها الآن:

 

  1. في وعاء نظيف، اخلطي النشا والدقيق الأبيض جيدًا.
  2. ضيفي عصير الليمون (أو ماء الورد)، ثم الحليب السائل أو الزبادي بالتدريج، مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
  3. ضيفي العسل وزيت الزيتون وامزجي الخليط جيدًا.
  4. إذا كانت العجينة كثيفة، أضيفي قليلًا من الماء الدافئ حتى تصبح سهلة الاستخدام.
  5. اغسلي بشرتك جيدًا بالماء الفاتر والصابون اللطيف للتخلص من أي شوائب أو دهون.
  6. ضعي الدلكة على البشرة أو الجسم، مع التركيز على المناطق الداكنة أو الخشنة مثل الركب والأكواع.
  7. قومي بتدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لمدة 5-10 دقائق.
  8. الشطف والترطيب:
  9. اتركي الدلكة على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة حتى تجف جزئي.
  10. اشطفيها بالماء الفاتر جيدًا مع فرك خفيف لإزالة العجينة.
  11. جففي بشرتك بلطف، ثم استخدمي مرطب مناسب للحفاظ على ترطيب البشرة.
  12. للحصول على نتائج ملموسة، يفضل استخدام الدلكة مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
  13. قبل تطبيق الدلكة على كامل الجسم، جربيها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه أي من المكونات.

طريقة عمل دلكة بالنشا والعسل للبشرة

الدلكة بالنشا والعسل تعتبر من الوصفات الطبيعية الممتازة لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة الجلد الميت، يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج أفضل، وتجنبي استخدامها إذا كنتي تعانين من حساسية تجاه أي من المكونات، إليكم الطريقة:

  • 2 ملعقة كبيرة من النشا.
  • 1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.
  • 1 ملعقة كبيرة من ماء الورد (اختياري).
  • ماء دافئ حسب الحاجة.

طريقة تحضير مزيج الدلكة بالنشا والعسل للبشرة

  1. ضعي النشا في وعاء نظيف، ثم ضيفي العسل الطبيعي واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  2. إذا كان الخليط سميك جدا يمكن بأن تضيفي القليل من ماء الورد أو الماء الدافئ بشكل تدريجي للحصول على قوام كريمي يسهل تطبيقه.
  3. التطبيق على البشرة بشكل صحيح بالبداية يجب بأن تغسلي بشرتك جيدًا وجففيها برفق.

جربي الدلكة بالنشا لتحصلي على بشرة ناعمة ومشرقة بأقل تكلفة وفي وقت قصير. لن تحتاجي بعد الآن إلى منتجات معقدة أو زيارات مراكز التجميل المكلفة. احرصي على تكرار هذه الوصفة بانتظام للاستمتاع بأفضل النتائج، وشاركيها مع صديقاتك للحصول على إطلالة مشرقة معًا.

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