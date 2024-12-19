“جربي الدلكة بالنشا لتقشير وتبييض البشرة في دقائق بسهولة تامة”

تبحث العديد من السيدات عن طرق فعّالة وطبيعية لتفتيح البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة بسهولة. تُعد الدلكة بالنشا واحدة من أفضل الحلول التي تجمع بين تقشير الجسم وتبييض البشرة في دقائق قليلة وبدون أي مجهود. بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، يمكنكِ تحقيق نتائج مذهلة لبشرتك.

كتب محمد سعد – تعتبر الدلكة بالنشا واحدة من أكثر الطرق الطبيعية الفعّالة التي تعزز جمال البشرة وتساعد على تفتيحها وتنعيمها تستخدم الدلكة منذ القدم كوسيلة للعناية بالجسم، وهي ليست مجرد وصفة للتجميل، بل أيضا طريقة تقليدية تجمع بين تقنيات التقشير والترطيب، في هذا المقال سنتناول بالتفصيل كيفية تحضير دلكة بالنشا في المنزل، إذا تبقى لديك كمية من الدلكة، يمكنك تخزينها في الثلاجة لمدة يومين ولكن يفضل تحضيرها طازجة في كل مرة، تعد هذه الوصفة طريقة مثالية للعناية بالبشرة قبل المناسبات الخاصة، حيث تمنحك توهج طبيعي ونعومة فائقة مع فوائدها المتعددة للبشرة والجسم، وأهم النصائح للحصول على أفضل النتائج.

مكونات دلكة النشا

الدلكة بالنشا ليست مجرد علاج تجميلي، بل هي تجربة استرخاء وعناية شاملة تعزز جمالك الطبيعي من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة بطرق طبيعية وآمنة تمامًا، استمتعي بوقتك في تحضيرها واستخدامها، ودعي نتائجها المذهلة تحدث الفرق في إطلالتك اليومية لتحضير دلكة النشا تحتاجين إلى:

3 ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون (للبشرة الدهنية، ويمكن استبداله بماء الورد للبشرة الحساسة).

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل أو الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

ماء دافئ حسب الحاجة.

طريقة تحضير دلكة البشرة

يحتوي النشا على خصائص طبيعية تعمل على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراق، كما تساعد الدلكة على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق، مما يجعلها ناعمة ونضرة، تحتوي المكونات المستخدمة في الدلكة مثل الزيوت والعسل على خصائص مرطبة مما يحافظ على نعومة البشرة، النشا يعمل على شد الجلد وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، عملية تدليك الجسم أثناء استخدام الدلكة تحفز الدورة الدموية مما يعزز نضارة البشرة وحيويتها، لذا سنتعرف على خطوات تحضيرها الآن: