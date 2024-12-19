“طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة بدقيق السميد: وصفة لذيذة بدون بيض من مطبخ الجدات”

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة ولذيذة لتحضير كيكة بسبوسة هشة بدقيق السميد وبدون استخدام البيض، فهذه الوصفة المثالية لكِ! تأتيكِ هذه الوصفة من مطبخ الجدات، لتجمع بين الطعم التقليدي المميز والقوام الخفيف الذي يذوب في الفم. استمتعي بتحضيرها في دقائق مع مكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

كتب محمد سعد – تعد كيكة البسبوسة الهشة من أشهر وألذ الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، إذ تتميز بمذاقها الشهي وقوامها الطري والخفيف تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التقليدية التي تحضر في مختلف المناسبات مثل الأعياد والتجمعات العائلية، وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها المتوفرة في كل منزل، في هذا المقال سنقدم وصفة مميزة لتحضير كيكة البسبوسة الهشة بخطوات واضحة ونصائح لضمان نجاحها.

مكونات تحضير كيكة البسبوسة

تعد كيكة البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الغني وقوامها الهش، وهي مزيج متوازن من السميد والسكر والزبدة، مما يمنحها طعم لا يقاوم وقوام فريد تعتمد هذه الكيكة على خطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل، إلا أن سر نجاحها يكمن في دقة التحضير وتوازن المكونات:

2 كوب من السميد الخشن، للحصول على القوام المثالي استخدمي سميد خشن بدل من الناعم.

1 كوب من اللبن الزبادي ليعطي الزبادي قوام هش وطري.

1 كوب من السكر.

1 كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة أو السمن المذابة.

نصف كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

مكونات الشربات

2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد.

طريقة التحضير الشربات

بهذا تكونين قد أعددتي كيكة البسبوسة الهشة المثالية التي ستنال إعجاب عائلتك وضيوفك، استمتعي بها مع كوب من الشاي أو القهوة: