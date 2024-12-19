“طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة بدقيق السميد: وصفة لذيذة بدون بيض من مطبخ الجدات”

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- في قدر على نار متوسطة ضيفي السكر والماء وحركي حتى يذوب السكر تماما.
- اتركي الخليط يغلي لمدة 8-10 دقائق، ثم أضافة عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة دقيقة أخرى.
- أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر أو ماء الورد إذا رغبتي، واتركي الشيرة لتبرد.
طريقة تحضير البسبوسة بالخطوات
يتم تحضيرها بإتقان لتكون الخيار المثالي في المناسبات والتجمعات العائلية، حيث يضيف عليها القطر لمسة من الحلاوة والرطوبة التي تجعلها تذوب في الفم، سنعرض الخطوات الأساسية والأسرار البسيطة التي تضمن لكم كيكة بسبوسة مثالية تنال إعجاب الجميع:
- سخني الفرن قبل البدء بعجين الكيك، وادهني صينية فرن بالزبدة أو الزيت.
- في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، البيكنج باودر، ورشة الملح.
- ثم ضيفي الزبادي، الزبدة المذابة، والحليب واخلطي جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- ثم أضافة الفانيليا وجوز الهند، إن رغبتي وقلبي حتى تحصلي على خليط متجانس بقوام متوسط الكثافة.
- اسكبي الخليط في الصينية المدهونة ووزعيه بالتساوي.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 35 دقيقة، أو حتى يصبح لون الوجه ذهبي، احرصي على أن يكون الفرن مسخن بشكل مسبق، وراقبي الكيكة أثناء الخبز.
- بمجرد إخراج البسبوسة من الفرن، اسكبي الشيرة الباردة فوقها وهي ساخنة بالتدريج لضمان تشربها بالكامل، يجب أن يكون الشربات بارد والبسبوسة ساخنة لضمان التشرب الجيد.
- اتركيها لتبرد قليلا، ثم قومي بتقطيعها إلى مربعات أو معينات.
- زيني الوجه بالمكسرات مثل اللوز، الفستق، أو جوز الهند حسب الرغبة.
مكونات عمل كيكة الفنجان بالكاكاو في الميكروويف
- 4 ملاعق كبيرة دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 3 ملاعق كبيرة حليب.
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل كيكة الفنجان بالكاكاو في الميكروويف
- في كوب كبير أو فنجان، اخلطي الدقيق، الكاكاو، السكر، والبيكنج بودر.
- ضيفي الحليب، الزيت، والفانيليا، وامزجي جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة.
- ضعي الكوب في الميكروويف لمدة دقيقة إلى دقيقة ونصف على حرارة عالية.
- اتركي الكيكة تبرد قليلا وقدميها.
مكونات عمل كيكة البسكويت بدون فرن
- 2 علبة بسكويت سادة.
- 2 كوب حليب.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة عمل كيكة البسكويت بدون فرن
- كسري البسكويت وضعيه في صينية أو قوالب صغيرة.
- في قدر على النار، اخلطي الحليب، الكاكاو، السكر، والنشا حتى يغلي الخليط ويثقل، ثم ضيفي الفانيليا وامزجي.
- اسكبي الخليط فوق البسكويت واتركيه يبرد.
- ضعيه في الثلاجة لمدة 3-4 ساعات وقدميه بارداً.
مكونات عمل كيكة بدون بيض
- 1.5 كوب دقيق.
- نصف كوب سكر.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.
- نصف كوب زيت نباتي.
- كوب حليب أو ماء.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
طريقة كيكة بدون بيض
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وادهني صينية بالزبدة أو الزيت.
- اخلطي الدقيق، السكر، البيكنج بودر، وبيكربونات الصوديوم.
- ضيفي الزيت والحليب والفانيليا واخلطي جيداً حتى يتجانس الخليط.
- اسكبي الخليط في الصينية واخبزي لمدة 30-35 دقيقة.
- اختبري النضج بواسطة عود خشبي واتركي الكيكة تبرد قبل التقديم.
مكونات كيكة الفخار
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- 1/2 كوب زيت نباتي.
- 1/2 كوب لبن.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- أواني فخارية صغيرة مدهونة بالزبدة.
طريقة تحضير كيكة الفخار
- سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية.
- اخلطي البيض والسكر والفانيليا بالخلاط حتى يصبح الخليط كريمي.
- ضيفي الزيت واللبن وامزجي جيداً.
- انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، وأضيفيهم تدريجياً للخليط.
- صبي الخليط في أواني الفخار المدهونة.
- ضعي الأواني في صينية بها ماء ساخن (حمام مائي) واخبزيها لمدة 30-35 دقيقة.
- أخرجيها واتركيها تبرد، ثم قدميها.
مكونات كيكة البرتقال
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- 1/2 كوب زيت نباتي.
- 3/4 كوب عصير برتقال.
- قشر برتقالة مبشور.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة عمل كيكة البرتقال
- سخني الفرن وادهني صينية بالزبدة.
- اخلطي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح الخليط هش.
- ضيفي الزيت وعصير البرتقال وقشر البرتقال المبشور واخلطي جيداً.
- انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيهم للخليط تدريجي.
- اسكبي الخليط في الصينية واخبزي لمدة 30-35 دقيقة، واتركيها تبرد قبل التقديم.
مكونات كيكة اليوسفي
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- 1/2 كوب زيت نباتي.
- 1 كوب عصير يوسفي.
- قشر يوسفي مبشور.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة كيكة اليوسفي
- اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يتجانس الخليط.
- ضيفي الزيت وعصير اليوسفي وقشر اليوسفي واستمري بالخفق.
- انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وضيفيه تدريجي إلى الخليط.
- صبي الخليط في الصينية واخبزي لمدة 30-35 دقيقة.
- اتركي الكيكة تبرد وقدميها.
مكونات كيكة بالتمر
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب تمر مفروم.
- 1 كوب ماء ساخن.
- 1/2 كوب زبدة أو زيت نباتي.
- 3/4 كوب سكر.
- 2 بيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).
طريقة كيكة بالتمر
- انقعي التمر في الماء الساخن لمدة 10 دقائق، ثم اهرسيه.
- سخني الفرن قبل البدء في العجن.
- اخفقي الزبدة مع السكر حتى يذوب السكر.
- ضيفي البيض والفانيليا واخفقي جيدًا.
- ضيفي التمر المهروس واخلطي.
- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة، ثم أضيفيه تدريجي إلى الخليط.
- اسكبي الخليط في قالب مدهون وأدخليه الفرن لمدة 35-40 دقيقة، اتركيها تبرد قبل التقديم.
مكونات عمل كيكة البرتقال مع اليوسفي
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- 1/2 كوب زيت نباتي
- ربع كوب عصير برتقال طبيعي.
- ربع كوب عصير يوسفي طبيعي.
- 3 بيضات.
- 1 ملعقة كبيرة بشر برتقال.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة عمل كيكة البرتقال مع اليوسفي
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط هش وفاتح اللون.
- ضيفي الزيت وعصير البرتقال واليوسفي وبشر البرتقال، واخلطي جيدًا.
- اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى الخليط السائل.
- اسكبي الخليط في قالب مدهون ومبطن بالدقيق، ثم أدخليه الفرن لمدة 30-35 دقيقة، اتركيها تبرد، وقدميها.
طريقة عمل كيكة الكوكيز
- 2 كوب دقيق.
- 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3/4 كوب سكر بني.
- 1/2 كوب سكر أبيض.
- 2 بيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب قطع شوكولاتة.
طريقة كيكة الكوكيز
- نسخن الفرن واخفقي الزبدة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح الخليط كريمي.
- ضيفي البيض والفانيليا واخلطي.
- اخلطي الدقيق مع البيكنج صودا والملح، ثم أضيفيه تدريجي إلى الخليط.
- ضيفي قطع الشوكولاتة، وقلبي بلطف.
- اسكبي الخليط في قالب مدهون ووزعيه بالتساوي.
- أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 25-30 دقيقة، وقدميها بعد أن تبرد قليلا.
مكونات تحضير كيكة الليمون
- 2 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب زبدة.
- 1 كوب سكر.
- 3 بيض.
- نصف كوب عصير ليمون.
- ملعقة صغيرة قشر ليمون مبشور.
- نصف كوب زبادي.
طريقة تحضير كيكة الليمون
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية ودهني قالب الكيك.
- اخلطي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط هش.
- ضيفي البيض تدريجي، ثم عصير وقشر الليمون.
- اخلطي المكونات الجافة في وعاء آخر، ثم أضيفيها بالتناوب مع الزبادي إلى الخليط الرطب.
- اسكبي الخليط في القالب واخبزي لمدة 35-40 دقيقة.
- زينيها بطبقة من السكر البودرة أو الكريمة.
طريقة تحضير كيكة الزبادي
- 1 كوب زبادي.
- 1 كوب سكر.
- نصف كوب زيت نباتي.
- 2 بيض.
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- 2 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- رشة ملح.
طريقة كيكة الزبادي
- ادهني قالب الكيك، واخلطي الزبادي، السكر، الزيت، البيض، والفانيليا جيدًا.
- ضيفي الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا، والملح تدريجي وقلبي حتى يصبح الخليط ناعما.
- اسكبي الخليط في القالب واخبزي لمدة 30-35 دقيقة حتى ينضج الكيك.
- قدميه مع رشة سكر بودرة أو شراب عسل حسب الرغبة.
طريقة عمل كيكة الجلاش
كيكة الجلاش هي وصفة لذيذة وسهلة تعتمد على عجينة الجلاش (الفيلو) مع مكونات بسيطة لإعداد حلوى مميزة، إليك الطريقة:
- نصف كيلو جلاش (عجينة الفيلو).
- كوب سكر.
- كوب حليب.
- كوب زبادي.
- نصف كوب زيت أو زبدة مذابة.
- 3 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- مكسرات (للتزيين، اختياري).
مكونات لتحضير الشربات
- كوبان من السكر.
- كوب ماء.
- عصرة ليمون.
طريقة تحضير الشربات
- في قدر على النار، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر.
- ضيفي عصرة الليمون واتركي الخليط يغلي لمدة 7-10 دقائق.
- اتركي الشربات ليبرد تماما.
تحضير كيكة الجلاش
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- قسمي عجينة الجلاش إلى قطع صغيرة باستخدام اليد.
- في وعاء، اخلطي السكر، الحليب، الزبادي، الزيت، البيض، الفانيليا، والبيكنج بودر باستخدام مضرب يدوي حتى يتجانس الخليط.
- ضيفي قطع الجلاش تدريجيا إلى الخليط وقلبي حتى تتغطى كل القطع بالسائل.
- اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت.
- أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 25-30 دقيقة، أو حتى يتحول السطح إلى اللون الذهبي.
- بعد إخراج الكيكة من الفرن، اسكبي الشربات البارد على الكيكة الساخنة.
- زيني بالمكسرات حسب الرغبة، واتركيها لتتشرب الشربات قبل التقديم.
مكونات تحضير كيكة القهوة اللذيذة بخطوات بسيطة
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح.
- 1 كوب من السكر.
- 1/2 كوب من الزبدة (طرية).
- 3 بيضات.
- 1/2 كوب من الحليب.
- 1/4 كوب من القهوة السائلة (باردة).
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- للتزيين نحتاج إلى 1 كوب من السكر البودرة.
- 2 ملعقة كبيرة من القهوة السائلة.
- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مكسرات أو شوكولاتة مبشورة حسب الرغبة.
طريقة التحضير بالخطوات
- سخني الفرن مسبقا وادهني صينية الخبز بالقليل من الزبدة ورشيها بالدقيق.
- في وعاء، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح جيداً واتركيهم جانباً.
- في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى تصبح كريمية. أضيفي البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.
- اخلطي الحليب مع القهوة الباردة في كوب منفصل.
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