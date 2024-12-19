“وصفة الكيكة الإسفنجية بالماء الساخن: هشة ومرتفعة بدون فراغات بأقل المكونات”

هل تبحثين عن وصفة مضمونة لتحضير كيكة إسفنجية مثالية؟ جربي طريقة الكيكة بالماء الساخن التي تمنحك قوامًا هشًا وعاليًا بدون أي فراغات وبأقل المكونات. هذه الوصفة السهلة هي الخيار الأمثل لتحضير أشهى الحلويات في وقت قصير وبنتائج مذهلة تناسب جميع المناسبات.

كتب محمد سعد – كيكة ناجحة عالية بكوب ماء سحرية ذهبية هشة بوصفة جديدة لعمل كيكة حلويات المناسبة لتقديمها في المناسبات واعياد الميلاد وتكون بدون فراغات من الداخل وهشة تتميز ببساطتها ومكوناتها المتوفرة في كل منزل، مما يجعلها قاعدة لتحضير حلوى لذيذة بسرعة وسهولة حتى للمبتدئين الطبخ وتقديم الحلويات، وتعرف تلك الكيك بقوامها العالي والخفيف في الطعم، ويمكن تزيينها بصوص شوكولاته أو صوص برتقال وتجهيزها من دون استخدام حليب بالماء الساخن فقط، وسنتعرف معكم على طريقة عمل كيكة اسفنجيه الماء الساخن خطوة بخطوة. كيكة اسفنجيه الماء الساخن كيك ناجح بدون فراغات لعمل الكيك نحتاج إلى عدد اثنين كوب من دقيق حلويات كوب من السكر الأبيض عدد ثلاث بيض بدرجة حرارة المطبخ نصف كوب من زيت نباتي نصف كوب من الماء الدافئ ملعقة كبيرة من بيكنج بودر ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة من الملح تحضير كيكة اسفنجيه الماء الساخن هشة في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وتجهز صينية الفرن مقاس 20 سم، وتبطن الصينية بالزيت أو ورق الزبدة ورشيه بقليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

ثم في وعاء عميق ننخل كل المكونات جافة من الدقيق مع البيكنج بودر والملح لضمان تجانس المكونات، وتترك جانباً.

ونخفق كل من بيض مع السكر بالمضرب الكهربائي أو اليدوي ونخرج خليط كريمي فاتح اللون، وننزل عليهم بالزيت مع الفانيليا إلى خليط البيض والسكر، واستمري في الخفق حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يضاف خليط الدقيق تدريجيًا إلى المزيج السائل مع خلط المكونات مع بعضها البعض برفق باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي ونقلب حتى يتجانس الخليط.

ثم الخطوة الأساسية الأخرى يضاف لها الساخن بحذر ونقلب الخليط، وامزجي بسرعة حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسائلة قليلاً.

ثم يصب خليط كيك في الصينية السابق تجهيزها وتدخل الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط لمدة نصف ساعة أو حتى تنضج، وتكون متماسكة من أعلى ومن داخل واختبري نضجها باستخدام سكين بغرزها في منتصف الكيك عندما يخرج نظيفة، فالكيك جاهز.

ثم بعد الانتهاء، أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد قليلاً قبل تقطيعه وتقديمه أو يمكنك تزينها بصوص شوكولاته أو صنع فتحات في الكيك بعود خشبي وصب عليه الصوص ويحشو بكريمة حليب أو كريمة كراميل تعطي طعم رائع لا يقاوم. مكونات طريقة كيكة شوكولاته اسفنجيه ماء ساخن نحتاج إلى ثلاث بيض بدرجة حرارة المطبخ كوب من السكر الأبيض عدد كوب ونصف الكوب من دقيق نصف كوب من كاكاو خام الغير محلى ملعقة كبيرة من الفانيليا ملعقة كبيرة من بيكنج بودر نصف كوب من الزيت النباتي نصف ملعقه صغيره من بيكنج صودا ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض كوب من الماء الدافئ ربع ملعقة صغيرة من الملح طريقة كيك الماء الساخن بالشوكولاته اسفنجيه وهشة في البداية نقوم بتجهيز الفرن وتسخينه على درجة حرارة 180 درجة، ونحضر قالب الكيك وندهن بالزبدة ويرش عليه القليل من دقيق وتلك خطوة هامة حتى لا يلتصق كيكة بالصينية.

ثم نقوم بخفق بيضة مع السكر في وعاء الخلاط أو باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي ونخفق بسرعة عالية حتى يتضاعف الحجم ويصبح الخليط كريمي وهش.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا إلى خليط البيض والسكر واستمري في الخفق حتى تمتزج جيدًا مع بعضها البعض، وفي وعاء آخر جاف ننخل دقيق مع كاكاو الخام الغير محلى مع بيكنج بودر ونقوم بإضافة الملح.

وتقلب المكونات جافة ونضيف عليها مكونات سائلة السابقة ونقلب خليط برفق من أسفل لأعلى حتى تكون عجينة انسيابية للكيك بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط.

ثم اسكبي الخليط في صينية الفرن السابق تجهيزها مع تسوية سطحها، وتدخل الكيك الفرن لمدة ما بين 25 إلى نصف ساعة حتى تنضج من أعلى ومن منتصف تأكدي من تسوية بعود خشبي للشوي في منتصف الكيك.

ثم أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل إزالتها من القالب، ثم قومي قدميها كما هي أو زينيها بصوص الشوكولاتة الانسيابي، أو تزيين بصوص كراميل وكريمة بيضاء على حسب رغبتك.

لكي يكون لديك كيك ناجح لابد من نخل دقيق مع الكاكاو مرتين على الأقل وتعطي لك كيك خالي من تكتلات، مع الحرص على مزج المكونات السائلة مع جافة برفق من أسفل لأعلى حتى تتجانس مكونات مع بعضها البعض ويدخل الهواء بها ويغطي لنا كيك بقوام اسفنجي وتكون رطبة من داخل، وبدون وجود تكتلات أو فراغات بها عاليه بطعم رائع. طريقة كيك جوز الهند الهشة نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق أبيض كوب من جوز الهند المبشور كوب من السكر الأبيض نصف كوب من زيت نباتي كوب من حليب كامل الدسم عدد ثلاث بيض بدرجة حرارة المطبخ ملعقة كبيرة من بيكنج بودر ملعقة صغيرة من الفانيليا ربع ملعقة صغيرة من الملح تحضير كيكة جوز الهند بطعم لذيذ نقوم بتحضير الفرن وتجهز قالب أو صينية الفرن وتدهن بالزبدة أو الزيت ثم يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ادهني قالب الكيك بالزبدة مع رشه بالقليل من الدقيق أو ضعي ورق زبدة.

ثم في وعاء كبير نخلط المكونات السائلة بأن نت قومي بخفق البيض مع الفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي لمدة دقيقتين حتى يتضاعف حجمه.

ثم يضاف السكر بالتدريج مع الخفق المستمر حتى يذوب السكر بشكل جيد جدا ونصب عليها الزيت بالتدريج مع خفق مستمر ثم بالتدريج ننزل بالحليب ونخلط مكونات مع بعضها البعض جيداً.

نقوم بإضافة المكونات الجافة، وننخل دقيق مع بيكنج بودر مع الملح وننزل بخليط دقيق إلى خليط مكونات سائلة ونقلب بملعقة أو بمضرب يدوي.

كيكة الماء الساخن الإسفنجية هي الحل الأمثل لتحضير حلوى لذيذة ومثالية بأقل تكلفة ومجهود. استمتعي بتقديمها مع الشاي أو القهوة وابهري عائلتك بطعمها الرائع وقوامها المثالي. شاركينا تجربتك مع هذه الوصفة واطلعي على المزيد من الأفكار لتحضير أشهى الحلويات بسهولة.