“شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024: عائد 27.5% وأهم التفاصيل”

أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد سنوي يصل إلى 27.5%، وهو ما يمثل فرصة استثمارية مميزة للعملاء الباحثين عن عوائد مرتفعة. تأتي هذه الشهادات كجزء من جهود البنوك لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز الادخار المحلي. في هذا المقال، نستعرض أبرز مميزات هذه الشهادات وشروطها.

كتب محمد سعد – تتزايد عملية البحث عن شهادات البنك الأهلي الإدخارية التي طرحها البنك لعام 2024 عبر موقعه الإلكتروني، حيث تتميز هذه الشهادات بأعلى عائد وكذلك خيارات استثمارية متنوعة، تتناسب حسب حاجة العميل حيث يطرح البنك أفضل خيارات للادخار، تعتبر تلك الشهادات أسمية ولا يجوز تحويل قيمتها أو تداولها أو تظهيرها، ويتم تجديدها تلقائيا وفقا لسعرها المعلن وقتها.

قام البنك الأهلي المصري بطرح مجموعة من شهادات الإدخار البلاتينيه لعام 2024، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادات 1000 جنية، وتتضمن هذه الشهادات الآتي:

مميزات شهادات البنك الأهلي البلاتينية السنوية والتي تعمل على توفير خيارات متعددة للعوائد، حيث يمكن للعميل الإستفادة من عائد شهري يصل إلى 23.5 %، وكذلك عوائد سنوية تصل إلى 27%، حيث تصرف مع نهاية مدة الشهادة، أو يمكن اختيار عائد يومي يصل نسبتة إلى 23%. مميزات شهادة البنك الأهلي البلاتينية الثلاثية والتي تقدم عائد ثابت، يصل نسبته إلى 21.5% يصرف شهريا طوال ٣ سنوات. شهاده بلاتينيه ذات عائد متغير، وتقوم بمنح العميل العائد، يصل الى 27.5% وتصرف كل ٣ شهور طوال ٣ سنوات. وتعمل هذه الشهادة على إتاحة فرصة اقتراض العميل بضمان وكذلك الحصول على بطاقات ائتمانية، ولكن مع الإلتزام بشرط ألا يسترد العميل الشهادة قبل مرور ٦ شهور، من تاريخ إصدار تلك الشهادات.

شهادات الإدخار من بنك مصر 2024

تم إصدار شهادات طلعت حرب للأفراد عبر بنك مصر، بعائد ثابت لمدة عام ويتراوح هذا العائد الذي يتم صرفه عبر الشهادة إلى 23.5%، عند صرفه نهاية الشهر و27% عند صرفه نهاية السنة.

وقد اكد بنك مصر أن شهادة أبن مصر والتي تصل مدتها لـ٣ سنوات حيث يتغير العائد حسب دورية صرف العائد:

العائد في السنة الأولى يصل إلى 26% شهريا، و 27% كعائد ربع سنوي، و30% كعائد سنوي.

العائد في السنة الثانية يصل إلى 22.5% كعائد شهري، و 23% عائد ربع سنوي، ويصل إلى 25% كعائد سنوي، مما يوفر للمستثمر مرونة عالية.

شهادات ادخار البنوك المختلفه لعام 2024

شهادات البنك التجاري الدولي CIB : مدتها ٣ سنوات شهري يصل إلى 22% كحد ادنى للشراء 1000 جنيه.

: مدتها ٣ سنوات شهري يصل إلى 22% كحد ادنى للشراء 1000 جنيه. شهادات بنك البركه : مدتها ٣ سنوات وتمنح عائد شهري يصل إلى نسبة 22% كحد ادنى 1000 جنيه للشراء.

: مدتها ٣ سنوات وتمنح عائد شهري يصل إلى نسبة 22% كحد ادنى 1000 جنيه للشراء. شهادات بنك قطر الوطني QNB : مدتها ٣ سنوات تمنح عائد يتراوح ما بين 20% و20.15 % كحد أدنى 1000 جنيه للشراء.

توفر شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 27.5% فرصة جذابة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عائد ثابت وآمن على مدخراتهم. ننصح العملاء بالتوجه إلى أقرب فرع للحصول على التفاصيل الكاملة حول الشهادات وكيفية الاشتراك. تابعونا للمزيد من الأخبار المصرفية والعروض الاستثمارية.