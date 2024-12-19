“Oppo A97 في : مواصفات مذهلة وسعر ينافس بتصميم عصري وأداء قوي”

أطلقت شركة Oppo هاتفها الجديد A97، الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، مع أحدث التقنيات لتقديم تجربة استخدام مثالية في 2024. يتميز الهاتف بمواصفات متقدمة وشكل جذاب يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن هاتف ذكي يجمع بين الجودة والسعر المناسب. سنستعرض في هذا المقال أهم المميزات، المواصفات، وسعر الجهاز.

كتب محمد سعد – يأتي هاتف Oppo A97 كإضافة مميزة في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، يتميز هذا الهاتف بتقنيات متطورة تناسب احتياجات المستخدمين من حيث الأداء السلس والتصوير المميز والشبكات الحديثة، إليك كل ما تحتاج لمعرفته عن هذا الهاتف، من خلال هذا المقال سنتعرف علي سعر ومواصفات هاتف Oppo أوبو Oppo A97.

للمهتمين بتفاصيل الجهاز، هنا قائمة بأبرز المواصفات:

1. الشاشة: بحجم 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة 1080×2408 بيكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز.

2. المعالج: MediaTek Dimensity 810، بتكنولوجيا 6 نانومتر.

3. الكاميرا الخلفية: مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل و2 ميجابكسل (عدسة عمق).

4. الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير HDR.

5. الذاكرة: 12 جيجابايت RAM مع 256 جيجابايت للتخزين الداخلي.

6. البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

7. الشبكات: يدعم شبكات 5G وشريحتين Nano-SIM.

8. الصوت: مكبر صوت ستيريو ومدخل سماعات 3.5 ملم.

9. النظام: يعمل بنظام Android 12 مع واجهة ColorOS 12.

10. الأبعاد والوزن: تصميم نحيف بسمك 7.9 مم ووزن 188 جرام.

مميزات الهاتف

إليك بعض المزايا الرئيسية التي تجعل الهاتف اختيارًا جذابًا:

1. دعم شبكات الجيل الخامس (5G) لتجربة إنترنت فائقة السرعة.

2. تصميم أنيق بخامات خفيفة الوزن.

3. شاشة كبيرة مع معدل تحديث 90 هرتز لمشاهدة سلسة.

4. بطارية كبيرة تكفي للاستخدام الطويل مع شحن سريع.

5. كاميرا خلفية أساسية جيدة تلتقط صورًا واضحة.

6. واجهة تشغيل ColorOS 12 التي توفر تجربة مستخدم مرنة.

7. مكبرات صوت ستيريو بجودة عالية.

8. دعم لتقنيات بلوتوث 5.2 والواي فاي المتطور.

9. تخزين داخلي واسع يلبي احتياجات المستخدمين.

سعر الهاتف

مصر: 9300 ألف جنية مصري.

السعودية: حوالي 1170 ريال سعودي​​.

العراق: حوالي 455,100 دينار عراقي​​.

السعر العالمي: حوالي 310 دولار أمريكي​​​​.

الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب الضرائب أو السياسات المحلية.

عيوب الهاتف

رغم المميزات، توجد بعض العيوب التي قد تهم المستخدم:

1. عدم دعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.

2. عدم وجود مقاومة للماء أو الغبار.

3. الخامات البلاستيكية المستخدمة في الهيكل.

4. غياب ميزة الشحن اللاسلكي.

5. الكاميرا الثانوية الخلفية ذات أداء محدود.

6. عدم وجود تقنية NFC.

7. واجهة ColorOS قد تكون ثقيلة للبعض.

8. الشاشة ليست AMOLE.

مقارنة بين Oppo A97 وRedmi Note 12 Pro 5G

الجهاز المنافس لهاتف Oppo A97 هو هاتف Redmi Note 12 Pro 5G من شركة شاومي، والذي يأتي بمواصفات قوية تنافس Oppo A97 في نفس الفئة السعرية.

أبرز نقاط القوة في Redmi Note 12 Pro 5

شاشة AMOLED بألوان أكثر تشبعًا ودقة.

معالج Dimensity 1080 يوفر أداءً أقوى من Dimensity 810.

شحن سريع بقوة 67 واط يُعيد شحن البطارية بشكل أسرع.

إعداد كاميرا ثلاثية مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

مزايا هاتف Redmi Note 12 Pro 5G:

1. شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز: تقدم تجربة مشاهدة سلسة وألوان حيوية بدقة Full HD+.

2. كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل: مدعومة بمستشعر Sony IMX766 لتصوير عالي الجودة مع دعم OIS (تثبيت بصري).

3. معالج قوي: يعمل بمعالج Dimensity 1080 لتقديم أداء ممتاز للألعاب والاستخدام اليومي.

4. دعم تقنية 5G: يوفر اتصالاً أسرع وأكثر استقراراً بالإنترنت.

5. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير: مع شحن سريع بقوة 67 واط لشحن الهاتف في وقت قصير.

عيوب هاتف Redmi Note 12 Pro 5G:

1. الأداء المتوسط للمعالج: بالرغم من كونه جيدًا، إلا أنه ليس الأفضل للألعاب الثقيلة أو الاستخدام المكثف.

2. جودة السماعات: الصوت قد يكون أقل نقاءً بالمقارنة مع هواتف أخرى في نفس الفئة السعرية.

3. الكاميرا في الإضاءة المنخفضة: الأداء ليس مثاليًا في ظروف الإضاءة الضعيفة رغم دقة الكاميرا العالية.

4. غياب مقاومة الماء والغبار: لا يحتوي على تصنيف رسمي للحماية من الماء أو الغبار.

5. تجربة السوفتوير: واجهة MIUI قد تحتوي على بعض الإعلانات والتطبيقات المثبتة مسبقًا التي قد تزعج المستخدمين.

لماذا يعتبر هاتف Redmi Note 12 Pro خيارًا جيدًا للشراء؟

هاتف Redmi Note 12 Pro يتميز بمواصفات قوية وسعر مناسب، يوفر شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز وألوان مذهلة، ومعالج قوي يضمن أداءً سلسل، كاميراته بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل تقدم صورًا احترافية، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، تصميم أنيق، مقاومة لرذاذ الماء، وخيارات تخزين متنوعة تجعله اختيارًا مثاليًا.

هاتف Oppo A97 يقدم توازنًا مميزًا بين الأداء القوي والسعر المناسب، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يدعم أحدث التقنيات في حدود سعر معقول، يناسب الهاتف عشاق الألعاب ومشاهدة الفيديوهات بفضل شاشته الكبيرة وأدائه السلس، لكنه قد لا يكون الخيار الأفضل لمن يبحثون عن كاميرا احترافية أو خامات فاخرة.