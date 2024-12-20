“رد وكيل كاسترو العاجل يُزلزل الشارع الرياضي: تفاصيل مستحقات المدرب وحقيقة شكوى النصر”

في ردٍ سريع وعاجل، أطلق وكيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا كاسترو تصريحات قوية زلزلت الشارع الرياضي بشأن مستحقات المدرب وحقيقة شكوى نادي النصر ضده. وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل حول الأوضاع المالية بين الطرفين، وسط تساؤلات عديدة حول صحة ادعاءات الشكوى وما إذا كانت ستؤثر على العلاقات المستقبلية بين المدرب والنادي.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،وكيل كاسترو يرد هذا الرد العاجل يزلزل به الشارع الرياضي بسبب مستحقات كاسترو وحقيقة شكوى النصر.

كما أنه لا توجد أزمة بين كاسترو والنصر، والطرفين متفقين على طريقة الدفع، وذلك وفقا لما ذكره وكيل كاسترو أنطونيو تيسكيرا في تصريحات أدلى بها لـ صحيفة الميدان الرياضي.

وأما عن تقدم كاسترو بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي “فيفا”، بسبب مستحقاته مع النصر فقال أنطونيو: “ليس هناك أي شكوى رسمية، والطرفين متفقين بينهما ببنود سرية،والنصر سيدفع الدفعة الأخيرة للبرتغالي في شهر فبراير المقبل

يُتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب الأنظار وسط تكهنات حول كيفية تطورها في الأيام القادمة. يجب على جمهور الرياضة متابعة كافة المستجدات لمعرفة كيف ستؤثر هذه التصريحات على نادي النصر وعلى مستقبل المدرب كاسترو.