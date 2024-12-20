“التعليم السعودية توضح سبب حرمان الطلاب من الاختبارات القصيرة وكيفية التعويض”

كشفت وزارة التعليم السعودية عن سبب قد يحرم الطلاب من أداء الاختبارات القصيرة، موضحة الظروف التي تستدعي هذا الاستبعاد وسبل تعويض الطلاب المتأثرين. جاء هذا التوضيح في إطار ضمان العدالة والشفافية في العملية التعليمية، مما يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الإجراءات في المدارس.

كتب محمد سعد – التعليم السعودية تحرص كل الحرص على إيصال الخدمات المقدمة من قبلها إلى كل مواطن سعودي في يسر وسهولة، وتسعى سعيا جادا في توفير البيئة التعليمية المناسبة لكل من المعلم والمتعلم ،التعليم السعودية تكشف عن سبب يحرم الطلاب من الاختبارات القصيرة والتعويض فما هو؟!

كما أن التعليم السعودية قالت:إن غياب الطلاب والطالبات دون عذر مقبول يحرمهم من إعادة الاختبارات القصيرة أو الحصول على درجات تعويضية، بما يتماشى مع قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام، ما يعزز الانضباط المدرسي ويضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن التعليم السعودية قد أتاحت تقديم أعذار الغياب خلال خمسة أيام من تاريخ حدوثه، وفي حال وجود أسباب مقنعة للتأخر، يمكن النظر في العذر إذا قُدّم قبل نهاية الفصل الدراسي وتم اعتماده من إدارة المدرسة وفقاً للإجراءات التنظيمية.

بعد هذا الإعلان، على الطلاب وأولياء الأمور متابعة أي تحديثات من وزارة التعليم حول كيفية التعامل مع الحالات التي تُحرم من الاختبارات القصيرة، وتفاصيل آليات التعويض المتاحة لهم. هذه الإجراءات تضمن حصول جميع الطلاب على فرص عادلة للتقييم والنجاح.