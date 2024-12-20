“فرص عمل طبية وبرامج زمالة جديدة من وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية في مختلف التخصصات”

أعلنت وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عن فتح باب التقديم لوظائف طبية شاغرة وبرامج زمالة في عدة تخصصات، وذلك ضمن جهودها لتوسيع الفريق الطبي وتحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية في المملكة. تشمل هذه الفرص الطبية مجالات متعددة، مما يتيح للممارسين الصحيين فرصة تطوير مهاراتهم والمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة.

كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عن توفر 50 من الوظائف الطبية الشاغرة و برامج الزمالة في مُختلف التخصصات في مُدن مُختلفة في المملكة العربية السعودية. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية و المُساهمة في تقديم أفضل خدمات طبية.

الوظائف المُتاحة:

استشاري أول – الطب الباطني: جدة

جدة استشاري – طب الأعصاب و الأشعة: جدة

جدة مُساعد استشاري – أمراض دم و أورام الأطفال: جدة

جدة مُمرض / مُمرضة: القصيم

القصيم استشاري – أمراض دم و أورام الأطفال: جدة

جدة استشاري – أمراض الأعصاب لـِـ لأطفال: جدة

جدة أخصائي علاج وظيفي أول : الرياض

: الرياض مُساعد استشاري – جراحة العظام : الرياض

: الرياض مُساعد استشاري – طب العيون : الرياض

: الرياض مُساعد استشاري – أمراض النساء و التوليد : الرياض

: الرياض طبيب أطفال – وحدة العناية المُركزة لـِـ أمراض القلب و الأوعية الدموية : جدة

: جدة مُساعد استشاري – وحدة العناية المُركزة لـِـ لأطفال : جدة

: جدة مُساعد استشاري – وحدة العناية المُركزة لـِـ أمراض القلب و الأوعية الدموية لـِـ لأطفال : جدة

: جدة استشاري – الأمراض المُعدية و مُكافحة العدوى : جدة

: جدة استشاري – الطب الباطني : جدة

: جدة طبيب – التصوير الطبي : الطائف

: الطائف منسق، الإمداد المُعقم المركزي : الرياض

: الرياض منسق مُمرّض : الرياض

: الرياض استشاري – أمراض الدم و نقل الدم : جدة

: جدة استشاري – زراعة الكلى: جدة

برامج الزمالة:

زمالة في أمراض الرئة لـِـ لأطفال (مُستشفى الملك سلمان في الطائف)

(مُستشفى الملك سلمان في الطائف) زمالة في طب الطوارئ (مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض)

(مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض) زمالة في الأشعة العضلية الهيكلية

زمالة في الجلطات

زمالة في جراحة الأوعية الدموية

زمالة في تخدير الأطفال

زمالة في الصحة النفسية للبالغين

زمالة في تخدير الصدر

والمزيد

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للتقديم على الوظائف و برامج الزمالة، يُرجى زيارة موقع وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عبر الرابط التالي: [إضغط هنا]

إذا كنت من المهتمين بالانضمام إلى هذا القطاع الحيوي، فعليك متابعة التفاصيل الخاصة بكل وظيفة وبرنامج زمالة، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. تقدم هذه الفرص فرصة فريدة للتطور المهني والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية في المملكة. تابعونا لمزيد من التحديثات حول كيفية التقديم والمواعيد المحددة.