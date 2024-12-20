“فرص عمل طبية وبرامج زمالة جديدة من وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية في مختلف التخصصات”

أعلنت وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عن فتح باب التقديم لوظائف طبية شاغرة وبرامج زمالة في عدة تخصصات، وذلك ضمن جهودها لتوسيع الفريق الطبي وتحقيق أعلى مستويات الخدمة الصحية في المملكة. تشمل هذه الفرص الطبية مجالات متعددة، مما يتيح للممارسين الصحيين فرصة تطوير مهاراتهم والمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة.
كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عن توفر 50 من الوظائف الطبية الشاغرة و برامج الزمالة في مُختلف التخصصات في مُدن مُختلفة في المملكة العربية السعودية. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى قطاع الرعاية الصحية و المُساهمة في تقديم أفضل خدمات طبية.
الوظائف المُتاحة:
استشاري أول – الطب الباطني: جدة
استشاري – طب الأعصاب و الأشعة: جدة
مُساعد استشاري – أمراض دم و أورام الأطفال: جدة
مُمرض / مُمرضة: القصيم
استشاري – أمراض دم و أورام الأطفال: جدة
استشاري – أمراض الأعصاب لـِـ لأطفال: جدة
أخصائي علاج وظيفي أول: الرياض
مُساعد استشاري – جراحة العظام: الرياض
مُساعد استشاري – طب العيون: الرياض
مُساعد استشاري – أمراض النساء و التوليد: الرياض
طبيب أطفال – وحدة العناية المُركزة لـِـ أمراض القلب و الأوعية الدموية: جدة
مُساعد استشاري – وحدة العناية المُركزة لـِـ لأطفال: جدة
مُساعد استشاري – وحدة العناية المُركزة لـِـ أمراض القلب و الأوعية الدموية لـِـ لأطفال: جدة
استشاري – الأمراض المُعدية و مُكافحة العدوى: جدة
استشاري – الطب الباطني: جدة
طبيب – التصوير الطبي: الطائف
منسق، الإمداد المُعقم المركزي: الرياض
منسق مُمرّض: الرياض
استشاري – أمراض الدم و نقل الدم: جدة
استشاري – زراعة الكلى: جدة
برامج الزمالة:
زمالة في أمراض الرئة لـِـ لأطفال (مُستشفى الملك سلمان في الطائف)
زمالة في طب الطوارئ (مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الرياض)
زمالة في الأشعة العضلية الهيكلية
زمالة في الجلطات
زمالة في جراحة الأوعية الدموية
زمالة في تخدير الأطفال
زمالة في الصحة النفسية للبالغين
زمالة في تخدير الصدر
والمزيد
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للتقديم على الوظائف و برامج الزمالة، يُرجى زيارة موقع وزارة الحرس الوطني – الشؤون الصحية عبر الرابط التالي: [إضغط هنا]
إذا كنت من المهتمين بالانضمام إلى هذا القطاع الحيوي، فعليك متابعة التفاصيل الخاصة بكل وظيفة وبرنامج زمالة، والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة. تقدم هذه الفرص فرصة فريدة للتطور المهني والمساهمة في تحسين الرعاية الصحية في المملكة. تابعونا لمزيد من التحديثات حول كيفية التقديم والمواعيد المحددة.