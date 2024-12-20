“شركة بارسونز تعلن عن 332 فرصة وظيفية شاغرة في عدة مدن سعودية”

أعلنت شركة بارسونز العالمية عن توفر 332 فرصة وظيفية جديدة في مختلف التخصصات بعدد من المدن السعودية. تسعى الشركة لتوظيف كفاءات متميزة للانضمام إلى فرقها المتنوعة في مشاريع استراتيجية في المملكة. هذه الفرص تمثل فرصة مميزة للباحثين عن وظائف في بيئة عمل مبتكرة ومتكاملة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة بارسونز العربية السعودية عبر موقعها الرسمي، عن توفر 332 وظيفة متنوعة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل بفروع الشركة في عدة مناطق سعودية وبمختلف المجالات والتخصصات، حدد الإعلان مجالات العمل وأماكن العمل و الوظائف المتاحة وكيفية التقديم عليها كماهو موضح أدناه:

مجالات العمل:

وظائف: إدارية / مالية / قانونية.

وظائف: هندسية / فنية / تقنية.

وظائف أخرى في عدة مجالات.

بعض المسميات الوظيفية:

مدير المشروع – تجاري ومتعدد الاستخدامات – تبوك

– تبوك مدير مراقبة المشروع في مكتب إدارة المشاريع – الرياض

– الرياض مهندس معماري أول (سعودي الجنسية) – الرياض

– الرياض مهندس معماري أول – مكة المكرمة

– مكة المكرمة مساعد مطور ذكاء الأعمال (سعودي الجنسية) – جدة

– جدة مهندس أول PMIS – مكة المكرمة

– مكة المكرمة مهندس متوسط (سعودي الجنسية) – الرياض

– الرياض مهندس مقيم (تجهيز) – نوبة ليلية – الرياض

– الرياض مهندس تخطيط (متحدث باللغة العربية) – مكة المكرمة

– مكة المكرمة مهندس تخطيط أول – الرياض

– الرياض مدير هندسي – المناطق الخاصة – الرياض

– الرياض مدير الأسطول – تبوك

– تبوك مساعد مدير المشروع – الرياض

– الرياض مساعد مدير مشروع – مدني – الرياض

– الرياض أخصائي رئيسي (T&C) – الرياض

– الرياض أخصائي رئيسي – الكهرباء – الرياض

– الرياض مدير أول للعقود – الرياض

– الرياض أخصائي رئيسي – الرياض

– الرياض مدير الصحة والسلامة والبيئة (HSE) – الرياض (عن بعد)

– الرياض (عن بعد) مراقب أول للوثائق – جدة

– جدة أخصائي علاقات الموردين (سعودي الجنسية) – مكة المكرمة

– مكة المكرمة منسق المشروع (سعودي الجنسية) – مكة المكرمة

– مكة المكرمة أخصائي مشتريات (سعودي الجنسية) – مكة المكرمة

– مكة المكرمة مدير المشتريات – الرياض

– الرياض أخصائي الصحة والسلامة والبيئة – الرياض

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طريقة التقديم :

التقديم على الوظائف التي تقدمها بشركة بارسونز العربية السعودية متاح حاليًا، يمكنك الاطلاع على الشروط المطلوبة والمهام الوظيفية والمهارات وتقديم طلبك عبر رابط حساب الشركة على منصة التوظيف لينكدان.

إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى فريق عمل شركة بارسونز، تحقق من التفاصيل المتعلقة بالوظائف الشاغرة المتاحة في المدن المختلفة وابدأ في تقديم طلبك اليوم. هذه الفرص تمثل خطوة كبيرة نحو تطوير مسيرتك المهنية في شركة رائدة عالميًا.