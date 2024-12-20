“فرص عمل في سدايا بدون خبرة: انضم إلى عالم البيانات والذكاء الاصطناعي الآن!”

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة دون الحاجة إلى شرط الخبرة السابقة، مما يتيح الفرصة للكثيرين للانضمام إلى هذا المجال المثير. هذه الوظائف تمثل فرصة رائعة للعمل في مجالات متقدمة مثل البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة.

كتب محمد سعد – هل أنتَ خريج جامعي أو دبلوم و تبحث عن فرصة لـِـ بدء مسيرتك المهنية في مجال واعد؟ الهيئة السعودية لـِـ لبيانات و الذكاء الاصطناعي (سدايا) تُعلن عن توفر وظائف شاغرة بدون شرط الخبرة السابقة، لـِـ حملة الدبلوم و البكالوريوس في التخصصات الإدارية و اللغة العربية و اللغات و الترجمة و السكرتارية.

الوظائف المُتاحة:

مُساعد إداري : يُساعد في مُختلف المهام الإدارية و التنظيمية.

: يُساعد في مُختلف المهام الإدارية و التنظيمية. سكرتير : يُدير المُراسلات و المواعيد و يُقدّم الدعم الإداري.

: يُدير المُراسلات و المواعيد و يُقدّم الدعم الإداري. مُدقق لغوي مُساعد : يُراجع و يُصحّح النصوص لـِـ ضمان سلامة اللغة العربية.

: يُراجع و يُصحّح النصوص لـِـ ضمان سلامة اللغة العربية. مُحرّر لغوي مُساعد: يُحرّر و يُعدّل النصوص بـِـ أسلوب لغوي سليم.

التخصصات المطلوبة:

اللغة العربية و اللغات و الترجمة

إدارة الأعمال و الإدارة العامة

الإدارة المكتبية و السكرتارية

أو ما يُعادلها

انضم إلى “سدايا” و انطلق في رحلة التميّز في عالم البيانات و الذكاء الاصطناعي!

للتقديم على الوظائف الشاغرة، يُرجى زيارة موقع “سدايا” عبر الروابط التالية:

تعتبر هذه الفرص فرصة ذهبية للمبدعين والطموحين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم والانخراط في عالم التكنولوجيا الحديثة. إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى سدايا، تحقق من شروط التقديم وابدأ الآن في تعزيز مستقبلك المهني.