التتويج سيغير كل شيء!! الباشا يكشف ضرورة وأهمية فوز المنتخب السعودي ببطولة خليجي 26

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة دون الحاجة إلى شرط الخبرة السابقة، مما يتيح الفرصة للكثيرين للانضمام إلى هذا المجال المثير. هذه الوظائف تمثل فرصة رائعة للعمل في مجالات متقدمة مثل البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد من أبرز القطاعات الواعدة في المملكة.

كتب محمد سعد – لاعب الكرة السعودية الأسبق النجم يسري الباشا ليتحدث عن ضرورة وأهمية فوز المنتخب السعودي ببطولة خليجي 26 وذلك وقال في تصريحات قبل ساعات من انطلاق البطولة المقامة في الكويت:

“مشاركتنا في خليجي 16 بالكويت، كانت مميزة للغاية، كانت تلك النسخة، هي الأولى لي في كأس الخليج، وكانت بمثابة مرحلة جديدة لنا مع المدرب الهولندي فاندرليم، وتمكنا من تحقيق اللقب”.

وأضاف “بطولة كأس الخليج لها نكهة خاصة، وأعتقد أن المنتخب السعودي يحتاج التتويج بها حاليا، لأنها تعني الكثير للشارع الرياضي السعودي، المنتخب السعودي لم يشارك في البطولة بالصف الأول خلال السنوات الماضية، وأعتقد أنها ستفيد المدرب هيرفي رينارد في الثبات على التشكيل”.

ونهى الحديث وقال عن هذه البطولة: “هذه البطولة ستعيد الثقة للاعبين، وذلك من خلال اللعب لوقت أطول، خصوصا وأن اللاعب السعودي لا يشارك بكثرة في الدوري، ولذلك البطولة مهمة قبل استكمال تصفيات مونديال 2026”.

تعتبر هذه الفرص فرصة ذهبية للمبدعين والطموحين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم والانخراط في عالم التكنولوجيا الحديثة. إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى سدايا، تحقق من شروط التقديم وابدأ الآن في تعزيز مستقبلك المهني.