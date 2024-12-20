“تصريحات حكم خليجي تثير غضب جماهير الهلال بشأن أفضل ناد سعودي جماهيرياً”

أثارت تصريحات حكم خليجي جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية السعودية بعد حديثه عن أفضل الأندية السعودية جماهيرياً. حيث أشار الحكم إلى أن جماهيرية أحد الأندية الأخرى تتفوق على نادي الهلال، مما أدى إلى ردود فعل غاضبة من جمهور الهلال، الذي يعتبر ناديه الأبرز في هذا المجال. هذه التصريحات أعادت فتح النقاش حول مفهوم الجماهيرية وأثره في تقييم الأندية الكبرى في المملكة.

كتب محمد سعد – كشف الحكم العماني الشهير أحمد الكاف عن رأيه في أفضل الجماهير في الوطن العربي والشرق الأوسط، مؤكدًا متابعته المستمرة للدوريات العربية.

يتواجد نادي الاتحاد حاليًا في سلطنة عمان لخوض مباراة ودية ضد فريق النصر العماني، ضمن استعداداته خلال فترة توقف الدوري السعودي لكرة القدم بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج.

وفي هذا السياق، قال الكاف: “لم أرَ جمهورًا مثل جمهور الاتحاد؛ فهم يحفزون اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم بنسبة تفوق 200%”.

وأضاف: “أجمل تيفو شاهدته في الملاعب كان من جمهور الاتحاد، وهو تيفو ‘حبيبي يا رسول الله’، الذي اعتبره الأفضل على الإطلاق”.

من جهة أخرى، فقد أثارت هذه التصريحات غضب جماهير الهلال، معتبرين أن إشادة حكم ما زال في الخدمة بجمهور فريق معين أمر غير مقبول.

كما أعربت الجماهير الهلالية عن مخاوفها من تأثير هذه التصريحات على مصداقية الكاف إذا أدار مباريات مستقبلية للاتحاد.

الحكم العماني ( أحمد الكاف ) قائلاً :

جمهور #الاتحاد هو الأفضل بالوطن العربي

أنا ما شفت جمهور له جمهور

” حبيبي يا رسول الله ” أجمل تيفو شاهدته

جمهور #الاتحاد يجعل اللاعب يقدم 200% pic.twitter.com/1jYV3f4IHJ — علاء سعيد (@alaa_saeed88) December 19, 2024

يُذكر أن نادي الاتحاد يقدم موسمًا استثنائيًا في 2024-2025، حيث يتصدر دوري روشن السعودي للمحترفين بفارق نقطتين عن الهلال، بالإضافة إلى تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.