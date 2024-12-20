“البكيري يحرج الهلال بتصريحات عن تدخل مسؤولين بشأن لاعبي الفريق في المنتخب السعودي”

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة بلاعبيه الأساسيين في بطولة كأس الخليج، حيث أعلن المدير الفني هيرفي رينارد القائمة النهائية قبل ساعات.

لكن هذه القائمة لم تعجب البكيري، الذي عبر عن استيائه من وجود بعض الأسماء التي لم تقدم الأداء المطلوب على حسب تعبيره.

في تدوينة مثيرة، قال البكيري: “هل عدنا إلى حقبة فينجادا؟ أسماء مثل عبدالله الحمدان وبعض لاعبي الهلال في المنتخب مجددًا، رغم أن لدينا بدائل أفضل وأكثر جاهزية”.

وأضاف: “الجماهير التي تتهم الهلال لها عذر، بالنظر إلى ما حصل في الماضي من تدخلات، هي معذورة في شكوكها، مدرب المنتخب السابق اعترف بتدخل مسؤولين، الهلال متهم حتى تثبت براءته”.

وتابع: “شخصيًا أستغرب وجود لاعبين مثل الحمدان وكنو، لم يقدما المستوى المطلوب، رينارد كان شاهد على مستواهم السيئ في المباراتين الأخيرتين”.

وقد شارك البكيري مقطع فيديو لتصريحات المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، نيلو فينجادا، الذي سبق وأبدى استياءه من تدخلات مسؤولين أجبروه على إشراك أسطورة الهلال في المباريات.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يستعد لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الخليج العربي أمام المنتخب البحريني.

تستمر ردود الأفعال حول تصريحات البكيري، حيث يظهر التوتر بين الإعلام الرياضي وجماهير الهلال، مما يعكس حالة التنافس الشديد والاحتقان بين الأندية. هذه القضية أثارت تساؤلات حول كيفية اختيار اللاعبين للمنتخبات الوطنية ومدى تأثير العامل الإداري على هذه الاختيارات. تابعونا لمزيد من التحديثات حول هذه التصريحات والتطورات المرتبطة بها.