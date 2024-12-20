أطلق طيران ناس رحلات جديدة من مدينة الدمام إلى الوجهات الساحلية على البحر الأحمر، وذلك لتلبية احتياجات المسافرين الراغبين في استكشاف مناطق البحر الأحمر الشهيرة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز شبكة الوجهات المحلية والمساهمة في تعزيز السياحة الداخلية في المملكة.

كتب محمد سعد – أطلق طيران ناس، الرائد في الطيران الاقتصادي عالميًا وأولًا في الشرق الأوسط، وجهة داخلية جديدة برحلات مباشرة تنطلق من مطار الملك فهد الدولي بالدمام متجهة إلى مطار البحر الأحمر الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة النقل الجوي للشركة ودعم الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.أطلق طيران ناس، الرائد في الطيران الاقتصادي عالميًا وأولًا في الشرق الأوسط، وجهة داخلية جديدة برحلات مباشرة تنطلق من مطار الملك فهد الدولي بالدمام متجهة إلى مطار البحر الأحمر الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة النقل الجوي للشركة ودعم الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

اعتبارًا من الثامن والعشرين من ديسمبر، ستُجري الشركة رحلتين أسبوعيًا من الدمام، أحد مراكز عملياتها الأربعة بالمملكة، إلى مطار البحر الأحمر الدولي، الواقع في شمال غرب البلاد.

يخدم هذا المطار الوجهة السياحية الفاخرة “البحر الأحمر”، التي تُطور حاليًا بواسطة شركة البحر الأحمر الدولية كجزء من مشاريع رؤية السعودية 2030، ويستفيد منها سكان المناطق المحيطة.

يُذكر أن طيران ناس يربط حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية من خلال أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 80 مليون مسافر منذ بدايته في عام 2007. تسعى الشركة لتوسيع شبكتها لتشمل 165 وجهة محلية وعالمية، مواكبةً بذلك تطلعات رؤية السعودية 2030.

تصريحات سعد مبارك أثارت نقاشاً واسعاً بين جماهير الهلال والإعلام الرياضي، حيث بدأ الجدل يدور حول هوية اللاعب الذي يستحق هذا اللقب الكبير. رغم هذا الجدل، تبقى الألقاب والتاريخ جزءاً من الهوية الرياضية التي تظل محل فخر لأندية مثل الهلال. تابعونا لمزيد من التطورات حول هذه القضية المثيرة.