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“ارتفاع درجات الحرارة في مكة وجدة يسجل أرقاماً قياسية”

“ارتفاع درجات الحرارة في مكة وجدة يسجل أرقاماً قياسية”
"ارتفاع درجات الحرارة في مكة وجدة يسجل أرقاماً قياسية"
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهدت مدينتا مكة المكرمة وجدة مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مما أثار قلق المواطنين والمقيمين في المنطقتين. الأرصاد الجوية تشير إلى أن هذه الارتفاعات تأتي نتيجة لتأثيرات الطقس الصيفي الحار الذي تشهده المنطقة في هذه الفترة من العام، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر خلال الأيام القادمة.

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بتسجيل درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة في عدة مدن بالمملكة، حيث تصدرت القنفذة المدن بأعلى درجة حرارة وصلت إلى 35 درجة مئوية، فيما سجلت القريات أدنى حرارة بمقدار درجة مئوية واحدة تحت الصفر.

"ارتفاع درجات الحرارة في مكة وجدة يسجل أرقاماً قياسية"

وكشف المركز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مدن أخرى؛ ففي مكة المكرمة وجدة وصلت الحرارة إلى 32 درجة مئوية، و26 درجة مئوية في المدينة المنورة، بينما سجلت الرياض 20 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن مدن الدمام وأبها والخرج شهدت درجات حرارة تقارب الـ19 درجة مئوية، بينما بلغت في عرعر حوالي 15 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الحرارة المنخفضة في بعض المدن كانت كالتالي: القريات سجلت درجة واحدة تحت الصفر، وكانت درجات الحرارة في عرعر وطريف عند نقطة التجمد، في حين سجلت تبوك وبريدة وحائل 4 درجات مئوية، والرياض والدمام 7 درجات مئوية، أما المدينة المنورة فقد بلغت 14 درجة مئوية، وجدة ومكة المكرمة 23 درجة مئوية.

مع استمرار موجة الحر في مكة وجدة، يُنصح السكان باتباع الإرشادات الوقائية لتجنب مخاطر الإجهاد الحراري، مثل شرب السوائل بكثرة والابتعاد عن التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة. من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الأيام المقبلة، مما يستدعي متابعة حالة الطقس بشكل مستمر. تابعونا للحصول على التحديثات اليومية حول الطقس في مدينتي مكة وجدة.

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