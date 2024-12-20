“ارتفاع درجات الحرارة في مكة وجدة يسجل أرقاماً قياسية”

وكشف المركز عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مدن أخرى؛ ففي مكة المكرمة وجدة وصلت الحرارة إلى 32 درجة مئوية، و26 درجة مئوية في المدينة المنورة، بينما سجلت الرياض 20 درجة مئوية.

وأضاف المركز أن مدن الدمام وأبها والخرج شهدت درجات حرارة تقارب الـ19 درجة مئوية، بينما بلغت في عرعر حوالي 15 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الحرارة المنخفضة في بعض المدن كانت كالتالي: القريات سجلت درجة واحدة تحت الصفر، وكانت درجات الحرارة في عرعر وطريف عند نقطة التجمد، في حين سجلت تبوك وبريدة وحائل 4 درجات مئوية، والرياض والدمام 7 درجات مئوية، أما المدينة المنورة فقد بلغت 14 درجة مئوية، وجدة ومكة المكرمة 23 درجة مئوية.