“الزلال يهاجم نادي الاتحاد بذكرى مؤلمة: ‘حالكم قبل الدعم'”

شهدت الساحة الرياضية السعودية حالة من الانفعال بعد تصريحات الإعلامي الرياضي الزلال، الذي هاجم نادي الاتحاد بذكرى مؤلمة في تاريخه، مذكراً الجماهير بحال الفريق قبل الحصول على الدعم المالي الكبير الذي ساهم في تحسين أدائه. الزلال أثار الجدل بتصريحه قائلاً: “حالكم قبل الدعم”، مما أثار ردود فعل غاضبة من جمهور الاتحاد.

كتب محمد سعد – شهدت منصات التواصل الاجتماعي مشادة جديدة بين الناقدين الرياضيين عبدالعزيز الزلال وعبدالله فلاته، هذه المرة بعيدًا عن أجواء التلفزيون وبرنامج “أكشن مع وليد”، حيث انتقل الخلاف إلى حساباتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.