“الزلال يهاجم نادي الاتحاد بذكرى مؤلمة: ‘حالكم قبل الدعم'”

شهدت الساحة الرياضية السعودية حالة من الانفعال بعد تصريحات الإعلامي الرياضي الزلال، الذي هاجم نادي الاتحاد بذكرى مؤلمة في تاريخه، مذكراً الجماهير بحال الفريق قبل الحصول على الدعم المالي الكبير الذي ساهم في تحسين أدائه. الزلال أثار الجدل بتصريحه قائلاً: “حالكم قبل الدعم”، مما أثار ردود فعل غاضبة من جمهور الاتحاد.
كتب محمد سعد – شهدت منصات التواصل الاجتماعي مشادة جديدة بين الناقدين الرياضيين عبدالعزيز الزلال وعبدالله فلاته، هذه المرة بعيدًا عن أجواء التلفزيون وبرنامج “أكشن مع وليد”، حيث انتقل الخلاف إلى حساباتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يعرف عن الزلال وفلاته اختلاف آرائهما بسبب تباين ميولهما الرياضية.
الزلال يُعرف بدفاعه المستميت عن نادي الهلال وانتقاده الاتحاد والأندية السعودية الأخرى، بينما يتمسك فلاته بنهج معاكس، حيث ينتقد الهلال ويدافع عن الاتحاد بشكل مستمر.
في تطور جديد، نشر فلاته قبل أيام صورة من مباراة الهلال والتعاون وعلق عليها قائلاً: “حال الهلال قبل الدعم”.
هذا التعليق أثار استياء جماهير الهلال، ومن بينهم عبدالعزيز الزلال، الذي رد اليوم عبر صورة (سكرين شوت) لإعلان بقاء الاتحاد في دوري المحترفين السعودي، بعدما كان مهددًا بالهبوط إلى دوري يلو في الجولة الأخيرة.
وقد علق الزلال على الصورة قائلاً: “وهذا يا فلاته حال الاتحاد قبل الصندوق”.
جدير بالذكر أن فريقي الهلال والاتحاد يقدمان مستويات مميزة هذا الموسم في البطولات المحلية.
ومن المرتقب أن يلتقي الفريقان في مباراة حاسمة ومثيرة ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستقام على ملعب المملكة أرينا.
تصريحات الزلال لم تقتصر على إثارة غضب جمهور الاتحاد فقط، بل أدت إلى فتح نقاش واسع حول تأثير الدعم المالي على الأندية ومدى تأثيره على مسار الفرق الرياضية. يظل الجدل مستمراً حول دور الدعم المالي في نجاح الأندية، وكيف يمكن أن يغير من توجهات المنافسة. تابعونا لمزيد من التحديثات حول ردود الأفعال وملابسات هذه القضية.