“تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة مستمرة حتى الجمعة القادمة”

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تحذيراً عاجلاً بشأن حالة الطقس القادمة، حيث من المتوقع أن تشهد المملكة أمطاراً رعدية غزيرة تستمر حتى يوم الجمعة القادمة. الأمطار قد تكون مصحوبة برياح قوية وزخات من البرد، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق. الأرصاد دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المكشوفة.

كتب محمد سعد – أعلن المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية غزيرة على بعض المناطق في المملكة العربية السعودية وذلك بدءا من الغد الموافق اليوم التاسع من شهر سبتمبر لعام 2024، هذا بالإضافة إلى بعض التأثيرات المصاحبة الأخرى لهذه الحالة المطرية والتي تتمثل في رياح هابطة ناشطة مثيرة للأتربة والغبار، وكذلك جريان السيول وتساقط البرد، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج على السواحل، وفيما يلي نعرض لكم كافة التفاصيل عن هذا الإنذار لكيعع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة الطقس في السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس من الغد الاثنين الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2024 وحتى يوم الجمعة القادمة، حيث يتوقع المركز بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية غزيرة مع ظواهر جوية مصاحبة على هذه المناطق: مكة المكرمة، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، القصيم، المدينة المنورة، حائل في المملكة العربية السعودية، ويحذر المركز المواطنين تحذير شديد اللهجة بأن يقومو بأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال تلك الفترة حتى تمر بسلام على الجميع، والفيديو الموجود في التويتة التالية يوضح كافة التفاصيل:

حالة الطقس عسير

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة عسير بما في ذلك المدن مثل المجاردة، بارق، رجال المع، ومحايل، هطول أمطار خفيفة ابتداءً من الساعة 13:00 من يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، ويستمر الإنذار حتى الساعة 23:00 من نفس اليوم.

تشمل التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة الجوية نشاطًا ملحوظًا للرياح التي قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى احتمال حدوث صواعق رعدية في بعض المناطق. هذه هي كل التوقعات بمشيئة الله.

حالة الطقس مكة المكرمة

ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد، من المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة وخاصة في الليث، هطول أمطار خفيفة يوم الأحد 8 سبتمبر 2024، بدءًا من الساعة 14:00، وسوف يستمر هذا الإنذار حتى الساعة 09:00 من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر 2024.

يرافق هذه الأمطار نشاط في الرياح، ما قد يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، كما يحتمل أن تصاحبها صواعق رعدية في بعض المناطق.

من المهم اتباع الإرشادات الوقائية خلال هذه الفترة لتفادي المخاطر المرتبطة بالعواصف والأمطار الغزيرة، مثل تجنب السفر في الأوقات التي تشهد فيها المناطق هطول الأمطار. تابعونا لمزيد من التحديثات حول توقعات الطقس والإجراءات الواجب اتباعها خلال الأيام القادمة.