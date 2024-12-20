“سامسونج جالاكسي S24 الترا: منافس قوي للآيفون بمواصفات استثنائية وكاميرا مذهلة في السعودية”

أطلقت سامسونج مؤخراً هاتفها الجديد Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يعد منافساً شرساً لهواتف الآيفون بفضل تصميمه الفاخر وأداءه المتميز. الهاتف مزود بتقنيات متقدمة مثل مقاومته للماء وأداء خارق يدعم أحدث التطبيقات والألعاب. كما يضم كاميرا قوية تقدم صوراً تفوق الخيال، مما يجعله خياراً رائعاً للمستخدمين في السعودية.

كتب محمد سعد – طرحت شركة سامسونج هاتفًا جديدًا صنفته بأنه أفضل هواتفها الرائدة وهو هاتف samsung galaxy S24 Ultra وقد ميزته بالفعل بامتلاكه مزايا الذكاء الاصطناعي، وقد ظهر بشاشة مسطحة بشكل كامل، متميزة في الدقة والألوان، وخامات متميزة جدًا، إلى جانب كاميرا رائعة، وفيما يلي نشرح لكم أبرز مواصفات الهاتف، ومميزاته وعيوبه جوهزش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات samsung galaxy S24 Ultra

يأتي هاتف samsung galaxy S24 Ultra بالمواصفات الأتية: