“الإمارات تُطبق غرامة فورية تصل إلى ألف درهم بدءاً من الغد لأصحاب المركبات المخالفة”

في خطوة حازمة، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية عن تطبيق غرامات فورية تصل إلى ألف درهم على أصحاب المركبات المخالفة، بدءاً من الغد. القرار يأتي في إطار تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، ويهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وضمان التزام السائقين بالقوانين المعمول بها في الدولة.

كتب محمد سعد – في العصر الحديث ومع تقدم الحضارة، أصبحت المركبات جزءًا لا يتجزأ من حياتنا نستخدمها يوميًا للانتقال من مكان إلى مكان، ولكن مع هذا الاستخدام يأتي الحاجة إلى التقيد بقوانين ونظم تضمن سلامتنا وسلامة الآخرين . في دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك قانون السير والمرور الذي يضمن حركة السير السلسة والآمنة. ولكن، هل نعلم حقًا كل التفاصيل المرتبطة بهذا القانون دظهره بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بعض المخالفات الغير شائعة في قانون السير والمرور الإماراتي

كثير منا يظن أنه ملم بكل قوانين الطرق، ولكن هناك بعض المخالفات النادرة والغير معروفة للكثير من الأشخاص:

التعديلات على المركبات: من الجدير بالذكر أن القيام بأي تغييرات أو إصلاحات على الشاسيه أو المحرك، دون الحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المرور، يعد مخالفة خطيرة. فالتعديلات غير المصرح بها قد تعرض السائق والمارة للخطر. وكما ذُكر في المقدمة، تترتب على هذه المخالفة عقوبات قاسية، منها تسجيل 12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم إماراتي. قيادة المركبة بسرعة غير آمنة: قد يظن البعض أنه ما داموا داخل الحدود المسموح بها للسرعة، فهم آمنين. لكن القيادة بسرعة غير مناسبة تحت الظروف المختلفة، مثل الأمطار أو الضباب، يمكن أن تعرض السائق للخطر. استخدام الجوال أثناء القيادة: على الرغم من أن هذه المخالفة أصبحت شائعة الحدوث، إلا أنها ما زالت غير معروفة للبعض. استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، حتى وإن كان عبر السماعة، يعتبر مخالفة إذا كان يشتت الانتباه.

الغرامات الجديدة تأتي كجزء من استراتيجية الإمارات للحد من المخالفات المرورية وتطبيق النظام بقوة على الطرقات. يُنصح السائقون بتوخي الحذر والالتزام بقوانين المرور لتجنب هذه العقوبات الفورية. تابعونا للحصول على المزيد من التفاصيل حول العقوبات الجديدة والإجراءات المرتبطة بها.