“ما يعادل 100 درهم إماراتي بالجنيه المصري في السوق السوداء؟ تعرف على سعر الدرهم اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية”

كتب محمد سعد – سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشهد اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا سواء في البنوك المصرية أو في السوق السوداء. وقد استمر الدرهم كواحد من العملات الأكثر طلبًا، خصوصًا مع زيادة الحركة التجارية والسياحية بين مصر والإمارات. سنوضح لكم التفاصيل الكاملة لسعر الصرف فى السطور التالية .
أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء :
فيما يلى نوضح لكم متابعينا الكرام السعر الرسمى للتداول فى السوق السوداء سواء شراء او بيع :
- سعر الشراء: 14.24 جنيه مصري
- سعر البيع: 14.13 جنيه مصري
- التغير مقارنة بالأمس: لا يوجد تغيير (آخر سعر أمس: 14.24 جنيه مصري).
سعر الدرهم الاماراتى امام الجنية فى البنوك المصرية :
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.86 جنيه.
- أفضل بنك للبيع: مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 13.85 جنيه.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|13.883
|13.844
|البنك الأهلي المصري
|13.872
|13.831
|بنك مصر
|13.872
|13.831
|بنك القاهرة
|13.874
|13.831
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|13.881
|13.854
|بنك الإسكندرية
|13.874
|13.832
|البنك الأهلي القطري (QNB)
|13.880
|13.807
|كريدي أجريكول
|13.947
|13.781
|بنك البركة
|13.872
|13.843
|البنك المصري الخليجي
|13.883
|13.837
|المصرف المتحد
|13.872
|13.560
|بنك الكويت الوطني (NBK)
|13.941
|13.704
|المصرف العربي الدولي
|13.874
|13.847
|بنك قناة السويس
|13.880
|13.830
|البنك الأهلي الكويتي
|13.865
|13.819
أسعار تحويل الدرهم الإماراتي إلى الجنيه المصري :
- 1 درهم إماراتي = 14.24 جنيه مصري
- 5 دراهم إماراتية = 71.2 جنيه مصري
- 10 دراهم إماراتية = 142.4 جنيه مصري
- 25 درهمًا إماراتيًا = 356 جنيه مصري
- 50 درهمًا إماراتيًا = 712 جنيه مصري
- 100 درهم إماراتي = 1,424 جنيه مصري
- 150 درهمًا إماراتيًا = 2,136 جنيه مصري
- 200 درهم إماراتي = 2,848 جنيه مصري
- 250 درهمًا إماراتيًا = 3,560 جنيه مصري
- 500 درهم إماراتي = 7,120 جنيه مصري
- 1,000 درهم إماراتي = 14,240 جنيه مصري