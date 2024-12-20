“ما يعادل 100 درهم إماراتي بالجنيه المصري في السوق السوداء؟ تعرف على سعر الدرهم اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية”

تسجل أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية تحركات يومية، خاصة في ظل تقلبات الأسعار في السوق السوداء. يعتبر الدرهم الإماراتي من العملات التي تشهد تداولاً مستمراً بين المصريين، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق الموازية. في هذا المقال، نعرض لكم سعر 100 درهم إماراتي بالجنيه المصري في السوق السوداء، بالإضافة إلى سعره في البنوك المحلية اليوم.

كتب محمد سعد – سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري يشهد اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا سواء في البنوك المصرية أو في السوق السوداء. وقد استمر الدرهم كواحد من العملات الأكثر طلبًا، خصوصًا مع زيادة الحركة التجارية والسياحية بين مصر والإمارات. سنوضح لكم التفاصيل الكاملة لسعر الصرف فى السطور التالية . أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء : فيما يلى نوضح لكم متابعينا الكرام السعر الرسمى للتداول فى السوق السوداء سواء شراء او بيع : سعر الشراء: 14.24 جنيه مصري

14.24 جنيه مصري سعر البيع: 14.13 جنيه مصري

14.13 جنيه مصري التغير مقارنة بالأمس: لا يوجد تغيير (آخر سعر أمس: 14.24 جنيه مصري). سعر الدرهم الاماراتى امام الجنية فى البنوك المصرية : أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.86 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.86 جنيه. أفضل بنك للبيع: مصرف أبو ظبي الإسلامي بسعر 13.85 جنيه. البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.883 13.844 البنك الأهلي المصري 13.872 13.831 بنك مصر 13.872 13.831 بنك القاهرة 13.874 13.831 مصرف أبوظبي الإسلامي 13.881 13.854 بنك الإسكندرية 13.874 13.832 البنك الأهلي القطري (QNB) 13.880 13.807 كريدي أجريكول 13.947 13.781 بنك البركة 13.872 13.843 البنك المصري الخليجي 13.883 13.837 المصرف المتحد 13.872 13.560 بنك الكويت الوطني (NBK) 13.941 13.704 المصرف العربي الدولي 13.874 13.847 بنك قناة السويس 13.880 13.830 البنك الأهلي الكويتي 13.865 13.819 أسعار تحويل الدرهم الإماراتي إلى الجنيه المصري : 1 درهم إماراتي = 14.24 جنيه مصري

= 5 دراهم إماراتية = 71.2 جنيه مصري

= 10 دراهم إماراتية = 142.4 جنيه مصري

= 25 درهمًا إماراتيًا = 356 جنيه مصري

= 50 درهمًا إماراتيًا = 712 جنيه مصري

= 100 درهم إماراتي = 1,424 جنيه مصري

= 150 درهمًا إماراتيًا = 2,136 جنيه مصري

= 200 درهم إماراتي = 2,848 جنيه مصري

= 250 درهمًا إماراتيًا = 3,560 جنيه مصري

= 500 درهم إماراتي = 7,120 جنيه مصري

= 1,000 درهم إماراتي = 14,240 جنيه مصري

تستمر قيمة الدرهم الإماراتي في التغيير وفقاً للعرض والطلب في السوق المحلية، وتختلف الأسعار بين البنوك والسوق السوداء. لذا، يوصى بمتابعة أسعار الصرف بشكل دوري للحصول على أفضل سعر تحويل. تابعونا لمزيد من التحديثات حول أسعار العملات الأجنبية في مصر.