“سعر الريال السعودي امام بالجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء”

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم :
فيما يلى السعر الرسمى لصرف الريال السعودي فى السوق الغير رسمية فى مصر :
- سعر الشراء: 13.91 جنيه مصري
- سعر البيع: 13.80 جنيه مصري
- التغير مقارنة بالأمس: انخفاض طفيف بمقدار 0.01 جنيه (آخر سعر أمس: 13.92 جنيه).
أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية :
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.55 جنيه.
- أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 13.55 جنيه.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|البنك المركزي المصري
|13.571
|13.534
|البنك الأهلي المصري
|13.561
|13.510
|بنك مصر
|13.561
|13.510
|بنك القاهرة
|13.564
|13.510
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|13.569
|13.545
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|13.564
|13.537
|HSBC
|13.569
|13.545
|بنك الإسكندرية
|13.564
|13.530
|البنك الأهلي القطري (QNB)
|13.569
|13.478
|كريدي أجريكول
|13.635
|13.472
|بنك البركة
|13.561
|13.462
|البنك المصري الخليجي
|13.566
|13.539
|المصرف المتحد
|13.587
|13.112
|بنك الكويت الوطني (NBK)
|13.579
|13.448
|المصرف العربي الدولي
|13.563
|13.537
|بنك الشركة المصرفية (SAIB)
|13.570
|13.340
|البنك العقاري المصري العربي
|13.563
|13.210
|بنك الاستثمار العربي
|13.591
|13.544
|بنك قناة السويس
|13.577
|13.489
|البنك الأهلي الكويتي
|13.553
|13.520
أسعار تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري :
- 1 ريال سعودي = 13.91 جنيه مصري
- 5 ريالات سعودية = 69.55 جنيه مصري
- 10 ريالات سعودية = 139.1 جنيه مصري
- 25 ريالًا سعوديًا = 347.75 جنيه مصري
- 50 ريالًا سعوديًا = 695.5 جنيه مصري
- 100 ريال سعودي = 1,391 جنيه مصري
- 150 ريالًا سعوديًا = 2,086.5 جنيه مصري
- 200 ريال سعودي = 2,782 جنيه مصري
- 250 ريالًا سعوديًا = 3,477.5 جنيه مصري
- 500 ريال سعودي = 6,955 جنيه مصري
- 1,000 ريال سعودي = 13,910 جنيه مصري