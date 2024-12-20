“سعر الريال السعودي امام بالجنيه المصري اليوم في البنوك والسوق السوداء”

يستمر الريال السعودي في التحرك بشكل ملحوظ في السوق المصرية، سواء في البنوك الرسمية أو في السوق السوداء. مع تطور الاقتصاد المصري والتقلبات المستمرة في أسعار الصرف، يتساءل العديد من المواطنين عن قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. في هذا التقرير، سنستعرض سعر 100 ريال سعودي بالجنيه في السوق السوداء بالإضافة إلى سعره في البنوك المحلية اليوم.

كتب محمد سعد – يشهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اهتمامًا كبيرًا، خاصةً مع زيادة التعاملات التجارية والسياحية بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جانب طلب العملة السعودي لأداء العمرة أو الحج.

أسعار الريال السعودي في السوق السوداء اليوم : فيما يلى السعر الرسمى لصرف الريال السعودي فى السوق الغير رسمية فى مصر : سعر الشراء: 13.91 جنيه مصري

13.91 جنيه مصري سعر البيع: 13.80 جنيه مصري

13.80 جنيه مصري التغير مقارنة بالأمس: انخفاض طفيف بمقدار 0.01 جنيه (آخر سعر أمس: 13.92 جنيه). أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية : أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.55 جنيه.

البنك الأهلي الكويتي بسعر 13.55 جنيه. أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 13.55 جنيه. البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 13.571 13.534 البنك الأهلي المصري 13.561 13.510 بنك مصر 13.561 13.510 بنك القاهرة 13.564 13.510 مصرف أبوظبي الإسلامي 13.569 13.545 البنك التجاري الدولي (CIB) 13.564 13.537 HSBC 13.569 13.545 بنك الإسكندرية 13.564 13.530 البنك الأهلي القطري (QNB) 13.569 13.478 كريدي أجريكول 13.635 13.472 بنك البركة 13.561 13.462 البنك المصري الخليجي 13.566 13.539 المصرف المتحد 13.587 13.112 بنك الكويت الوطني (NBK) 13.579 13.448 المصرف العربي الدولي 13.563 13.537 بنك الشركة المصرفية (SAIB) 13.570 13.340 البنك العقاري المصري العربي 13.563 13.210 بنك الاستثمار العربي 13.591 13.544 بنك قناة السويس 13.577 13.489 البنك الأهلي الكويتي 13.553 13.520 أسعار تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري : 1 ريال سعودي = 13.91 جنيه مصري

5 ريالات سعودية = 69.55 جنيه مصري

10 ريالات سعودية = 139.1 جنيه مصري

25 ريالًا سعوديًا = 347.75 جنيه مصري

50 ريالًا سعوديًا = 695.5 جنيه مصري

100 ريال سعودي = 1,391 جنيه مصري

150 ريالًا سعوديًا = 2,086.5 جنيه مصري

200 ريال سعودي = 2,782 جنيه مصري

250 ريالًا سعوديًا = 3,477.5 جنيه مصري

500 ريال سعودي = 6,955 جنيه مصري

1,000 ريال سعودي = 13,910 جنيه مصري

يتفاوت سعر الريال السعودي بين البنوك والسوق السوداء بشكل ملحوظ، حيث يعتمد على عوامل عديدة مثل العرض والطلب. ينصح المتعاملون بمتابعة التحديثات اليومية لتحديد أفضل سعر للصرف. تابعونا لمزيد من التفاصيل حول أسعار العملات الأجنبية في مصر.