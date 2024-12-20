“سعر الدولار في السوق السوداء اليوم: تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك”

يستمر الدولار الأمريكي في التأثير الكبير على الاقتصاد المصري، حيث يتفاوت سعره بشكل ملحوظ بين البنوك والسوق السوداء. في هذا المقال، نقدم لكم سعر 100 دولار أمريكي بالجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، بالإضافة إلى سعره في البنوك الرسمية، مما يساعدكم في معرفة الفروق بينهما وأفضل الخيارات المتاحة للتحويل.
كتب محمد سعد – شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية، بينما استمرت الأسواق الموازية (السوق السوداء) في تسجيل أسعار مرتفعة بفارق كبير عن السوق الرسمية. ويأتي هذا التباين نتيجة عوامل اقتصادية متنوعة وتأثيرات على العرض والطلب.
سعر الدولار في السوق السوداء :
سعر الشراء: 52.38 جنيه مصري
سعر البيع: 51.96 جنيه مصري
التغير عن آخر سعر أمس: ارتفاع طفيف بقيمة 0.09 جنيه.
اسعار صرف الدولار اليوم فى البنوك المصرية :
أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي، بسعر 50.92 جنيه مصري.
أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 50.89 جنيه مصري.
البنك
سعر الشراء (جنيه)
سعر البيع (جنيه)
البنك المركزي المصري
50.988
50.852
البنك الأهلي المصري
50.95
50.85
بنك مصر
50.93
50.83
بنك القاهرة
50.96
50.86
مصرف أبوظبي الإسلامي
50.98
50.89
البنك التجاري الدولي (CIB)
50.96
50.86
بنك الإسكندرية
50.96
50.86
بنك HSBC
50.98
50.89
البنك المصري الخليجي
50.98
50.88
بنك البركة
50.95
50.85
بنك التنمية الصناعية
50.98
50.89
التحويل من الدولار الى الجنية المصري :
1 دولار أمريكي = 52.32 جنيه مصري
5 دولارات أمريكية = 261.6 جنيه مصري
10 دولارات أمريكية = 523.2 جنيه مصري
25 دولارًا أمريكيًا = 1,308 جنيه مصري
50 دولارًا أمريكيًا = 2,616 جنيه مصري
100 دولار أمريكي = 5,232 جنيه مصري
150 دولارًا أمريكيًا = 7,848 جنيه مصري
200 دولار أمريكي = 10,464 جنيه مصري
250 دولارًا أمريكيًا = 13,080 جنيه مصري
300 دولار أمريكي = 15,696 جنيه مصري
500 دولار أمريكي = 26,160 جنيه مصري
700 دولار أمريكي = 36,624 جنيه مصري
1,000 دولار أمريكي = 52,320 جنيه مصري
تختلف أسعار الدولار بين البنوك والسوق السوداء بناءً على العديد من العوامل الاقتصادية، ومن المهم متابعة الأسعار بشكل دوري للحصول على أفضل قيمة للتحويل. تابعونا لمزيد من التحديثات حول أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر.