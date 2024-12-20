“تذاكر مباراة العراق ضد اليمن: موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس الخليج 26”

تترقب الجماهير العربية مباراة هامة في إطار كأس الخليج العربي “زين 26” بين منتخب العراق ونظيره اليمني. هذه المباراة المرتقبة تعد من أبرز المباريات في البطولة، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة. في هذا المقال، نعرض لكم موعد المباراة، القنوات الناقلة، وأماكن بيع تذاكر المباراة لمتابعتها بكل تفاصيلها. كتب محمد سعد – يأمل المنتخب العراقي أن يكون لديه العلامة الكاملة في أولي مواجهات كأس الخلييج الذي يطمح في إحرازه من جديد والحفاظ علي اللقب به، خاصة أن اللقاء الأول سيكون ضد منافس عنيد وهو المنتخب اليمني ، وبالتالي هل ينجح أسود الرافدين في تحقيق علامة كاملة علي حساب المنافس، أم سيكون لدي المنتخب اليمني الفرصة من أجل كتابة تاريخ جديد في هذه البطولة، تُعد هذه المواجهة من أبرز المحطات في البطولة التي ينتظرها الجميع بشغف كبير، حيث يسعى المنتخبان إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصهما في المنافسة.

تُعد هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الجولة في بطولة خليجي 26، يدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز، حيث يسعى المنتخب العراقي إلى استغلال خبراته الكروية والتاريخية في البطولة، بينما يطمح المنتخب اليمني إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور كرة القدم اليمنية.

موعد مباراة العراق واليمن

ستقام مباراة العراق واليمن في بطولة خليجي 26 يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، حيث ستنطلق المباراة في الأوقات التالية:

5:25 مساءً بتوقيت العراق، السعودية، قطر، والبحرين.

4:25 مساءً بتوقيت مصر، السودان، وليبيا.

مكان المباراة سيكون في استاد جابر مبارك الحمد الصباح، وهو من أبرز الملاعب التي تحتضن منافسات البطولة.

القنوات الناقلة لعبة العراق ضد اليمن

لمتابعة هذه المباراة الحاسمة، يمكنكم مشاهدة البث المباشر عبر مجموعة من القنوات الرياضية العربية التي تغطي الحدث بشكل مميز. القنوات الناقلة تشمل:

قناة الكأس الرياضية تُعتبر من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، وتتميز بجودة البث وتغطيتها الشاملة.

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

القمر الصناعي: نايل سات قناة الكويت الرياضية القناة الرسمية للدولة المضيفة التي تقدم متابعة حصرية للمباراة. قناة السعودية الرياضية المفتوحة توفر القناة تغطية مجانية ومباشرة للمباراة. قناة دبي الرياضية من القنوات الخليجية التي تهتم بتغطية البطولات الكبرى. قناة عمان الرياضية تقدم بثًا مباشرًا بجودة عالية وتغطية تحليلية للمباراة. قناة الرابعة الرياضية التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

كيفية حجز تذاكر مباراة العراق واليمن

يمكن للجماهير الحصول على تذاكر المباراة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي المخصص لحجز التذاكر:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحجز تذاكر كأس خليجي 26 من هنا. الانتقال إلى القائمة الرئيسية واختيار قسم التذاكر. تسجيل الدخول بحساب موجود أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب مسبق. تحديد مباراة العراق واليمن من قائمة المباريات المتاحة. اختيار الفئة المناسبة للتذاكر بناءً على الأسعار. إتمام عملية الدفع باستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة. ستصلك التذكرة عبر البريد الإلكتروني بعد إتمام الحجز.

أسعار تذاكر مباراة العراق واليمن

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى عدة فئات تناسب مختلف شرائح الجماهير، وهي كالتالي:

الفئة الذهبية: 20 دينار كويتي (حوالي 244 ريال سعودي).

الفئة الفضية: 15 دينار كويتي (حوالي 183 ريال سعودي).

الفئة الأولى: 8 دنانير كويتية (حوالي 98 ريال سعودي).

الفئة الثانية: 6 دنانير كويتية (حوالي 73 ريال سعودي).

الفئة الثالثة: 4 دنانير كويتية (حوالي 49 ريال سعودي).

الفئة الرابعة: 2 دينار كويتي (حوالي 25 ريال سعودي).