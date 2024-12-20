“العراق ضد اليمن في كأس الخليج 26: موعد المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة”

موعد مباراة العراق واليمن :
- التاريخ: الأحد 22 ديسمبر 2024
- التوقيتات المختلفة:
- مصر: 4:25 مساءً
- السعودية، البحرين، قطر، الكويت، العراق، واليمن: 5:25 مساءً
- الإمارات وعُمان: 6:25 مساءً
- الملعب: استاد جابر مبارك الحمد الصباح .
القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن :
سوف يتم بث مباراة العراق واليمن على العديد من القنوات الرياضية ومنها القنوات التالية :
- قناة الكأس الرياضية
- قناة السعودية الرياضية
- قناة أبو ظبي الرياضية
- قناة دبي الرياضية
- قناة الكويت الرياضية
تشكيلة العراق المتوقعة:
- حراسة المرمى: جلال حسن
- خط الدفاع: علي عدنان – ريبين سولاقا – مناف يوسف – أحمد مكنزي
- خط الوسط: بيتر كوركيس – زيدان إقبال – أمجد عطوان
- خط الهجوم: إبراهيم بايش – أيمن حسين – علي جاسم
تشكيلة اليمن المتوقعة:
- حراسة المرمى: عبد الله السعدي
- خط الدفاع: حمزة الصرابي – هارون الزبيدي – أحمد ناصر – رضوان الحبيشي
- خط الوسط: عمر جولان – أنيس المعاري – أسامة عنبر – محمد هاشم
- خط الهجوم: عمر الداحي – طارق شهاب
تاريخ مواجهات العراق واليمن :
التقى منتخب العراق واليمن في 14 مباراة سابقة، انتهت 11 منها بفوز العراق و3 بالتعادل، ما يؤكد التفوق التاريخي لأسود الرافدين. في المقابل، يسعى المنتخب اليمني لتغيير هذا السجل وكتابة تاريخ جديد.