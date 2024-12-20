“العراق ضد اليمن في كأس الخليج 26: موعد المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيلة المتوقعة”

تتجه الأنظار نحو المباراة المقبلة بين منتخب العراق ونظيره اليمني ضمن فعاليات كأس الخليج العربي 2024 (زين 26). المباراة ستكون حاسمة لكلا المنتخبين في سعيهما لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث. في هذا المقال، نقدم لكم موعد المباراة، القنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين في هذه المواجهة المثيرة.

كتب محمد سعد – يترقب عشاق الكرة العربية اللقاء المرتقب بين المنتخبين العراقي واليمني ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي 26، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025. المباراة تُعد من أبرز مواجهات البطولة في يومها الثاني، حيث يسعى كل فريق لتحقيق انطلاقة إيجابية وسط أجواء تنافسية مثيرة.

موعد مباراة العراق واليمن : التاريخ : الأحد 22 ديسمبر 2024

: الأحد 22 ديسمبر 2024 التوقيتات المختلفة : مصر : 4:25 مساءً السعودية، البحرين، قطر، الكويت، العراق، واليمن : 5:25 مساءً الإمارات وعُمان : 6:25 مساءً

: الملعب: استاد جابر مبارك الحمد الصباح . القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن : سوف يتم بث مباراة العراق واليمن على العديد من القنوات الرياضية ومنها القنوات التالية : قناة الكأس الرياضية

قناة السعودية الرياضية

قناة أبو ظبي الرياضية

قناة دبي الرياضية

قناة الكويت الرياضية تشكيلة العراق المتوقعة: حراسة المرمى : جلال حسن

: جلال حسن خط الدفاع : علي عدنان – ريبين سولاقا – مناف يوسف – أحمد مكنزي

: علي عدنان – ريبين سولاقا – مناف يوسف – أحمد مكنزي خط الوسط : بيتر كوركيس – زيدان إقبال – أمجد عطوان

: بيتر كوركيس – زيدان إقبال – أمجد عطوان خط الهجوم: إبراهيم بايش – أيمن حسين – علي جاسم تشكيلة اليمن المتوقعة: حراسة المرمى : عبد الله السعدي

: عبد الله السعدي خط الدفاع : حمزة الصرابي – هارون الزبيدي – أحمد ناصر – رضوان الحبيشي

: حمزة الصرابي – هارون الزبيدي – أحمد ناصر – رضوان الحبيشي خط الوسط : عمر جولان – أنيس المعاري – أسامة عنبر – محمد هاشم

: عمر جولان – أنيس المعاري – أسامة عنبر – محمد هاشم خط الهجوم: عمر الداحي – طارق شهاب تاريخ مواجهات العراق واليمن : التقى منتخب العراق واليمن في 14 مباراة سابقة، انتهت 11 منها بفوز العراق و3 بالتعادل، ما يؤكد التفوق التاريخي لأسود الرافدين. في المقابل، يسعى المنتخب اليمني لتغيير هذا السجل وكتابة تاريخ جديد.

مباراة العراق ضد اليمن في كأس الخليج 26 ستكون فرصة ذهبية لكلا الفريقين لإثبات قدراتهما والتقدم في البطولة. تابعوا القنوات الناقلة لمتابعة المباراة والتفاصيل المتعلقة بالتشكيلة وأحداث المباراة لحظة بلحظة.