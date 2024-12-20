“تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025: مشاهدة عالية الجودة على عالم الطبيعة”

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات التي تقدم محتوى علمي وثقافي متنوع، خاصة في مجالات الطبيعة والحياة البرية. في هذا المقال، نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 على الأقمار الصناعية لتتمكنوا من متابعة أحدث البرامج بجودة عالية ودقة فائقة.

كتب محمد سعد – يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك حيث قامت إدارة القناة بتوفير التردد الجديد علي الأقمار الصناعية المختلفة بجودة عالية وصورة وصوت واضحين وذلك للحفاظ علي بث البرامج بشكل أوضح صوت وصورة جيدة بدون أي تذبذبات وتقوم القناة بعرض العديد من البرامج الجذابة والمفيدة لجميع المتابعين كما تقوم بعرض عالم الحيوانات والطبيعة وما يحدث داخلها بطريقة مشوقة وبعد أن زاد البحث حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد خاصة من محبي ومتابعي البرامج ذات المحتوى المشوق والتعليم من العديد من أنحاء العالم نقدم إليكم التفاصيل الكاملة من خلال المقال التالي. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي الأقمار الصناعية المختلفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات: التردد الجديد الخاص بالقناة هو : 11411 ميجا هرتز.

معدل الترميز هو: 30000.

معدل الاستقطاب هو: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة الصوت والصورة هي: HD. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات: التردد الجديد الخاص بالقناة هو : 11804 ميجا هرتز.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة الصوت والصورة هي: HD. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي أبوظبي: التردد الجديد الخاص بالقناة هو: 11411 ميجا هرتز.

معدل الترميز هو: 30000.

معامل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

جودة الصوت والصورة هي: HD. كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال ادخل على القائمة الرئيسية.

قم بالضغط على التركيب.

اضغط على كلمة البحث اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي.

قم بادخال كافة البيانات الخاصة بالتردد بدقة.

اضغط على كلمة بحث.

أخيرا انقر على كلمة حفظ للقناة

من خلال الترددات المذكورة، يمكنكم الآن ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك والاستمتاع بمحتوى غني ومتنوع حول كوكبنا وحيواناته وطبيعته. تأكدوا من تحديث جهاز الاستقبال للحصول على أفضل جودة بث. تابعونا لمزيد من التحديثات حول ترددات القنوات العلمية والوثائقية.