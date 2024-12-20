“موعد عرض الحلقة 176 من قيامة عثمان الموسم 6 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية”

كتب محمد سعد – مسلسل قيامة عثمان ( المؤسس عثمان) يصنف ضمن أشهر المسلسلات التركية التي تميزت بالحبكة الدرامية المميزة التي أدت إلي زيادة عدد المتابعين والمشاهدين للمسلسل ، استطاع القائمين والمشاركين في ذلك المسلسل في الجمع بين الدراما والأكشن مما جعله المسلسل الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي بأكمله ف ذاع صيت هذا المسلسل وأصبح ملايين المشاهدين يتابعونه بحماس شديد ، ركز المسلسل أيضا علي الصراعات الداخلية و الخارجية التي خاضتها الدولة العثمانية.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 176 الموسم 6 علي قناة ATV التركية
يوجد عدة قنوات تقم بعرض هذا المسلسل ومنها:
- قناة ATV التركية تقوم بعرض المسلسل كل يوم أربعاء الساعة ( الثامنة) 8.00 مساءً بتوقيت مصر ، والساعة التاسعة( 9.00) مساءً بتوقيت السعودية .
- هناك قناة أخري تقوم بعرض المسلسل ألا وهي الفجر الجزائرية تعرض المسلسل كل يوم خميس الساعة (التاسعة والنصف) 9.30 مساءً بتوقيت الجزائر.
ترددات القنوات التي تعرض المسلسل
قناة ATV التركية
- الاستقطاب: أفقي
- التردد: 10796
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أما تردد قناة الفجر الجزائرية
- الاستقطاب: أفقي
- التردد: 12645
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
والجدير بالذكر ايضا ان مسلسل قيامة عثمان هو واحد من افضل المسلسلات التركية التي تعد استكمال لمسلسل قيامة ارطغرل الذي عرض لخمس مواسم وحقق نجاحات عظيمة ، مما جعل الشركة المنتجة تقوم بستكمال عرض المسلسل حول عثمان الذي جاء بعد وفاة والدة وحقق تطوير في الدولة.