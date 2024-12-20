“موعد عرض الحلقة 176 من قيامة عثمان الموسم 6 على قناة ATV التركية وقناة الفجر الجزائرية”

ينتظر جمهور مسلسل “قيامة عثمان” بشغف عرض الحلقة 176 من الموسم السادس، والتي تحمل العديد من الأحداث المثيرة. في هذا المقال، نكشف لكم موعد عرض الحلقة على قناة ATV التركية الشهيرة، بالإضافة إلى تردد قناة الفجر الجزائرية التي تبث المسلسل للمشاهدين في الوطن العربي.

كتب محمد سعد – مسلسل قيامة عثمان ( المؤسس عثمان) يصنف ضمن أشهر المسلسلات التركية التي تميزت بالحبكة الدرامية المميزة التي أدت إلي زيادة عدد المتابعين والمشاهدين للمسلسل ، استطاع القائمين والمشاركين في ذلك المسلسل في الجمع بين الدراما والأكشن مما جعله المسلسل الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي بأكمله ف ذاع صيت هذا المسلسل وأصبح ملايين المشاهدين يتابعونه بحماس شديد ، ركز المسلسل أيضا علي الصراعات الداخلية و الخارجية التي خاضتها الدولة العثمانية. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 176 الموسم 6 علي قناة ATV التركية يوجد عدة قنوات تقم بعرض هذا المسلسل ومنها: قناة ATV التركية تقوم بعرض المسلسل كل يوم أربعاء الساعة ( الثامنة) 8.00 مساءً بتوقيت مصر ، والساعة التاسعة( 9.00) مساءً بتوقيت السعودية . هناك قناة أخري تقوم بعرض المسلسل ألا وهي الفجر الجزائرية تعرض المسلسل كل يوم خميس الساعة (التاسعة والنصف) 9.30 مساءً بتوقيت الجزائر. ترددات القنوات التي تعرض المسلسل قناة ATV التركية الاستقطاب: أفقي

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 أما تردد قناة الفجر الجزائرية الاستقطاب: أفقي

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4. والجدير بالذكر ايضا ان مسلسل قيامة عثمان هو واحد من افضل المسلسلات التركية التي تعد استكمال لمسلسل قيامة ارطغرل الذي عرض لخمس مواسم وحقق نجاحات عظيمة ، مما جعل الشركة المنتجة تقوم بستكمال عرض المسلسل حول عثمان الذي جاء بعد وفاة والدة وحقق تطوير في الدولة.

إذا كنت من محبي مسلسل “قيامة عثمان”، تأكد من متابعة الحلقة 176 عبر القنوات الناقلة وفقًا للموعد المحدد. تابعونا لمزيد من التفاصيل حول توقيت عرض الحلقات القادمة على القنوات المختلفة.