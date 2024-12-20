“كيف تشترك في مسابقة الحلم 2024 لفرصة ربح مليون دولار: أرقام الاشتراك في جميع الدول العربية”

تعد مسابقة الحلم 2024 واحدة من أبرز مسابقات الجوائز الكبرى التي تحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، حيث يمكن للمشتركين الفوز بمبلغ 1 مليون دولار. في هذا المقال، نستعرض لكم خطوات الاشتراك في المسابقة لعام 2024، بالإضافة إلى أرقام الاشتراك المتاحة لجميع الدول العربية.

كتب محمد سعد – تعد مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات العربية وأكثرها جذبًا للمشاركين، حيث تقدم جوائز مالية ضخمة تصل إلى مليون دولار أمريكي. يتم تنظيم المسابقة على مدار العام من خلال سحوبات متعددة تُذاع على قناة MBC، ويقدمها الإعلامي المميز مصطفى الأغا، ما يجعلها حديث الساعة بين المواطنين العرب الباحثين عن فرصة لتغيير حياتهم. ويرغب الملايين من الاشخاص فى الاشتراك فى تلك المسابقة ولذلك سنوضح لكم من هنا التفاصيل الكاملة للاشتراك والخطوات خلال السطور التالية .

خطوات الاشتراك فى مسابقة الحلم : للاشتراك فى مسابقة الحلم لابد من اتباع الخطوات التالية : اختيار الرقم المناسب لبلدك . إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “DREAM” أو “REVE” إلى الرقم الخاص ببلدك. ستتلقى رسالة ترحيبية تؤكد اشتراكك، يليها مجموعة من الأسئلة التي يتعين عليك الإجابة عنها. كل إجابة صحيحة تزيد من فرصتك في الفوز بالسحب. ارقام الاشتراك فى مسابقة الحلم : اليكم ارقام الاشتراك فى مسابقة الحلم فى كافة الدول العربية : مصر : 95458 (جميع الشبكات).

: 95458 (جميع الشبكات). السعودية : STC: 858888. موبايلي: 650444. زين: 755505.

: الإمارات : 5544.

: 5544. المغرب : 9669.

: 9669. البحرين : 94000.

: 94000. فلسطين : 1625 (شبكة جوال).

: 1625 (شبكة جوال). العراق : 6144 (شبكة أوريدو).

: 6144 (شبكة أوريدو). الأردن: 94099. شروط الاشتراك في مسابقة الحلم : هناك العديد من الشروط اللازم توافرها فى المتقدم لمسابقة الحلم ومنها التالى : المشاركة مفتوحة فقط لمواطني الدول العربية. يجب أن يكون المشترك قد بلغ 18 عامًا على الأقل. الموافقة على جميع قواعد المسابقة شرط أساسي. يُحظر الاشتراك على أي شخص تربطه صلة قرابة بأحد العاملين في قناة MBC أو فريق عمل البرنامج. لا يحق للمشاركين السابقين الفائزين الاشتراك مرة أخرى. موعد إعلان الفائز بالجائزة الكبرى فى مسابقة الحلم : تصل مسابقة الحلم إلى ذروتها هذا العام مع الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار أمريكي. وسيتم الكشف عن اسم الفائز في الحلقة الختامية للمسابقة يوم 25 ديسمبر 2024، والتي ستُبث بعد برنامج “صدى الملاعب” مباشرة على قناة MBC.

لا تفوتوا فرصة المشاركة في مسابقة الحلم 2024 واغتنموا الفرصة لربح 1 مليون دولار. تابعوا الخطوات وأرقام الاشتراك الخاصة ببلدكم للمشاركة الآن، وابقوا معنا لمعرفة المزيد عن نتائج المسابقة والتحديثات المستقبلية.