“السلمي يعلق على رحيل تاليسكا: نأمل في تعويضه بمحترف في هذا المركز”

أثار رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا من صفوف الفريق الكثير من الجدل والتكهنات حول مستقبل الفريق في الموسم الجديد. في هذا السياق، تحدث المدرب السلمي عن الأخبار المتعلقة برحيل اللاعب، مؤكدًا أن الفريق يأمل في تعويضه بمحترف جديد في المركز الذي كان يشغله. سنكشف لكم تفاصيل التصريحات وأسباب هذا التغيير المؤثر.

كتب محمد سعد – انتشرت بعض الأخبار الصحفية في الساعات الأخيرة التي تشير إلى قرب رحيل المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن صفوف نادي النصر السعودي للدوري التركي في ظل رغبة مدرب نادي فنربخشه التركي البرتغالي جوزيه مورينيو في ضمه.

وذلك وخرج الناقد الرياضي السعودي السيد علي السلمي ليعلق على تلك الأنباء في تغريدة نشرها عبر منصة إكس قال بها:

“في حالة إتمام انتقال ‎تاليسكا لفنربخشه التركي، نأمل أن يكون البديل لاعب وسط ثالث يكمل منظومة الوسط مع بروزو واوتافيو، لكن في حالة الإصرار على استقطاب مهاجم، أجزم أن يوسف النصيري ليس الخيار الأمثل، وهناك من هو أفضل منه بمراحل”.

رحيل تاليسكا سيترك فراغًا كبيرًا في صفوف الفريق، ولكن السلمي أبدى تفاؤله بإمكانية تعويضه بمحترف جديد يعزز قوة الفريق في المرحلة القادمة. تابعوا معنا للتعرف على أحدث تطورات المفاوضات والصفقات المرتقبة.