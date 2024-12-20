“للمغتربين: الريال السعودي يحقق أرقامًا قياسية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء”

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مما أثار اهتمام المغتربين في مصر الذين يتعاملون مع العملتين بشكل يومي. في هذا التقرير، نعرض لكم أحدث تطورات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ونستعرض العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع. كتب محمد سعد – يشهد سعر الريال السعودي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 ديسمبر 2024، في كل من السوق السوداء والبنوك المصرية، مما يثير اهتمام الكثيرين، خاصة المقيمين في السعودية الذين يحرصون على متابعة أسعار الصرف لإجراء التحويلات المالية إلى ذويهم في مصر. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 13.5078 جنيه مصري

13.5078 جنيه مصري بيع: 13.5464 جنيه مصري

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

البنك شراء بيع البنك الأهلي المصري 13.4938 13.5439 بنك مصر 13.4805 13.5321 بنك CIB 13.5241 13.5525 بنك الإسكندرية 13.5142 13.5462 بنك كريدي أجريكول 13.4766 13.6384

وفي السوق السوداء بلغ سعر الشراء للريال السعودي 13.40 جنيه مصري و13.67 ريال سعودي للبيع.

ويُنصح الراغبون في تحويل الريال السعودي إلى الجنيه المصري بمقارنة الأسعار في مختلف البنوك والصرافات قبل إجراء أي عملية تحويل، للحصول على أفضل سعر صرف ممكن.

من الجدير بالذكر أن أسعار صرف العملات الأجنبية تتأثر بعدة عوامل، منها العرض والطلب، والأوضاع الاقتصادية في كل من مصر والسعودية، بالإضافة إلى التطورات في الأسواق العالمية.