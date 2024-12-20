“السلطان يحسم جدل أحقية عبد الله السالم في جائزة سافيتش: هل وصلت المؤامرات إلى الجوائز؟”

تتوالى التساؤلات حول أحقية اللاعب عبد الله السالم في الفوز بجائزة سافيتش، مع انتشار أنباء عن وجود مؤامرات تحيط بالجوائز الرياضية. في هذا السياق، تدخل السلطان لحسم الجدل القائم مؤكدًا موقفه بشأن الجائزة. في هذا المقال، نستعرض التفاصيل المتعلقة بالجدل حول أحقية السالم وكيفية تأثيره على الجوائز الرياضية في المنطقة.

كتب محمد سعد – أعلنت رابطة دوري روشن السعودي منذ أيام عن أسماء لاعبي الأندية الذين يستحقون جوائز عن تميزهم في مراكزهم المختلفة على أرض الملعب؛ إلا أن هناك جائزة هي ما أثارت حالة من الضجة والجلبة والغضب الجماهيري.

تلك الجائزة هي “أفضل لاعب لشهر نوفمبر” وهي ما حصدها سيرجي سافيتش لاعب الهلال السعودي؛ لكن انطلقت موجات منددة بعدم أحقيته لها بل النجم عبد الله السالم لاعب الخليج.

ومن هنا قرر عضو ومقرر الفريق الفني لجوائز الشهر في دوري روشن “تركي السلطان” الخروج من أجل حسم هذا الجدل؛ حيث أكد على أن الصربي هو المستحق للجائزة، موضحًا أن هناك اختلاط للأمور هو ما أدى إلى غضب الجماهير، وذلك بأنهم قد جمعوا بين هدفين سجلهما السالم في أكتوبر ضمن باقة أهدافه في نوفمبر.