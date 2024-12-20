“كيفية التسجيل في برنامج حافز 2024: الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم”

يعد برنامج حافز من أبرز المبادرات الحكومية في السعودية، حيث يهدف إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال تقديم مساعدات مالية وفرص تدريبية. إذا كنت ترغب في التقديم للحصول على دعم حافز 2024، نقدم لك في هذا المقال كافة التفاصيل حول طريقة التسجيل والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

كتب محمد سعد – يعتبر برنامج حافز إحدى برامج الدعم التي وفرتها الحكومة السعودية لمساعدة الأفراد العاطلين عن العمل في الحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، مما يحسن من مستوى معيشتهم، ويستهدف هذا البرنامج كل من الرجال والسيدات للحصول على وظيفة بعد توفر الشروط اللازمة.

خطوات التسجيل في برنامج حافز

يمكن للأفراد التسجيل في برنامج حافز والحصول على وظيفة مناسبة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لبرنامج طاقات. اضغط على زر “إنشاء حساب جديد”. أضف جميع البيانات والمعلومات الشخصية اللازمة في الأماكن المخصصة. اضغط على زر “الدخول كباحث عن عمل”. أدخل رقم الهوية الوطنية وكلمة السر والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف في الحقول الفارغة. اضغط على زر “الموافقة على جميع شروط وأحكام الخدمة”. أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك في المكان المحدد. سيتم إخطار المتقدم بالقبول أو الرفض.

شروط ومعايير الحصول على دعم برنامج حافز

للحصول على دعم برنامج حافز، توجد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على الأفراد الالتزام بها، وتشمل:

أن يكون الفرد سعودي الجنسية ويقيم دائمًا في السعودية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عامًا.

عدم امتلاك المتقدم لأي نشاطات تجارية.

عدم تجاوز الراتب الشهري للمتقدم الحد المانع الذي حدده برنامج حافز.

أن لا يكون المتقدم موظفًا في القطاعين الحكومي أو الخاص.

عدم استفادة المتقدم من معاش التقاعد.

قيمة الدعم لا تتعدى 2000 ريال شهريًا لمدة عام واحد فقط.

البرنامج مخصص للخريجين من الجامعات وليس للطلاب.

طريقة الاستعلام عن أهلية برنامج حافز

يمكن للأفراد الاستعلام عن نتيجة أهلية برنامج حافز إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة طاقات.

اضغط على مربع “تسجيل الدخول”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة السر والرمز المرئي في الحقول الفارغة.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اضغط على زر “برنامج حافز”.

اضغط على “استعلام عن تفاصيل برنامج حافز”.

ستظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بطلب الاستعلام وإذا كنت مؤهلًا للحصول على الدعم أم لا.

طريقة تحديث بيانات برنامج حافز

لتحديث بيانات برنامج حافز، يمكن تنفيذ الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة طاقات.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

أدخل البيانات اللازمة في الحقول المخصصة لتسجيل الدخول.

قم بإجراء التعديلات والتغييرات في البيانات التي ترغب في تعديلها في الأماكن المخصصة.

اضغط على مربع “تحديث”.

مدة التحقق من أهلية برنامج حافز

تستغرق مدة التحقق من أهلية برنامج حافز 90 يومًا (3 أشهر)، حيث يجب في هذه المدة الالتزام بالبرامج والشروط التي حددها البرنامج، بالإضافة إلى إجراء تسجيل الدخول أسبوعيًا، تعتبر هذه المدة مهمة للتقييم ولقياس مدى الالتزام والجدية لدى الأفراد الراغبين في الحصول على البرنامج.

كيفية إضافة رقم الآيبان في برنامج حافز

يمكن للأفراد إضافة رقم الآيبان أو رقم الحساب المصرفي الخاص بهم ليتمكنوا من الحصول على دعم برنامج حافز من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع طاقات.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة.

الضغط على زر “الملف الشخصي” من الصفحة الرئيسية.

النقر على خيار “المزيد من المعلومات عن برنامج حافز”.

تحديد مربع “إضافة رقم الحساب البنكي”.

إدخال رقم الحساب في المكان المخصص.

الضغط على خيار “تأكيد”.

الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على دعم برنامج حافز

يجب تقديم مجموعة من الأوراق ليتمكن الأفراد من الحصول على دعم حافز، وتشمل:

نسخة من الهوية الوطنية.

صورة من الحساب البنكي على أن يكون فعالًا.

شهادة التخرج وصورة من السجل الأكاديمي.

إثبات لموقع المستفيد، مثل فاتورة كهرباء أو عقد إيجار أو فاتورة مياه.

وثيقة تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدم.

كيفية التواصل مع برنامج حافز

يمكن التواصل مع برنامج حافز للاستفسار عن الخدمات من خلال القنوات التالية:

عبر البريد الإلكتروني للبرنامج.

التواصل عبر رقم خدمة العملاء: 920020301.

التواصل على رقم البرنامج: 920011559.

بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة، يمكنك البدء في التقديم للحصول على دعم برنامج حافز 2024 عبر الموقع الرسمي للبرنامج. لا تفوت هذه الفرصة للحصول على الدعم الذي يساعدك في تطوير مهاراتك والاندماج في سوق العمل. تابعونا لمزيد من التحديثات حول كيفية الاستفادة من برامج الدعم المختلفة.